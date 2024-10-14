Ванильный блонд и другие топовые оттенки волос на осень

Осенью хочется тепла во всех проявлениях. Когда дело касается окрашивания волос, здесь также уже не спешишь подбирать дерзкий блонд или сочные цвета, отдавая предпочтения мягким вариантам цвета. Колорист Виктория Гречишкина подсказала трендовые оттенки, которые точно стоит попробовать осенью 2024.

Amber

Насыщенный оттенок, который идеально подойдет шатенкам. Если вы давно хотели попробовать уйти в рыжину, но плоский рыжий цвет вас всегда смущал, дайте шанс янтарному варианту. Виктория: «Особенность этого цвета в золотистых переливах с уходом в медный оттенок. Глубину цвета можете корректировать с мастером, жестких правил в насыщенности нет». Как правило, чтобы добиться более светлого янтарного оттенка, мастер-колорист добавляет карамельный тон.

Sandy blonde

Песочный блонд — хит среди светловолосых девушек, который тянется еще с лета. Прелесть этого окрашивания в том, что мастеру не нужно осветлять волосы, тем самым сохраняя их качество. Если вы уже блондинка или совсем светло-русая, колорист будет стремиться не уходить слишком сильно от вашего натурального цвета. Самое главное — получить мягкий теплый блонд, и здесь речь больше о колорировании. К минусам подобного оттенка наш эксперт относит его приглушенность, что может понравиться далеко не всем.

Cinnamon

Темные волосы совсем не обязательно осветлять и портить их текстуру. Добавьте немного трендового оттенка и получите окрашивание в стиле Хейли Бибер. Наш эксперт рекомендует обратить внимание на коричный оттенок. Цвет после окрашивания получается невероятно глубоким, но учтите, что больше всего он подойдет девушкам с натуральными каштановыми волосами.

Vanilla blonde

Еще один теплый блонд, который бьет все рекорды популярности. Как правило, такой оттенок не используют в растяжке цвета, а окрашивают единым полотном. Ванильный блонд прекрасно подходит девушкам со светлой кожей, которые хотят смягчить черты лица, с чем подобный оттенок отлично справляется. Важный момент — такой цвет нуждается в регулярной коррекции, пусть он и максимально приближен к натуральному.