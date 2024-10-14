Восемь классических вещей, которые должны быть в осеннем гардеробе

Есть тренды, а есть классика. И мы не о стиле, а о базе. Судя по социальным сетям мировых инфлюенсеров, каждая уважающая себя модница должна иметь в шкафу как минимум следующие вещи. И да, эти изделия долго не выйдут из моды.

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Джинсы wide-leg

Востребованность расширяющихся от бедра джинсов понятна: именно wide-leg делают наши ноги бесконечными. Да и способов стилизации таких брюк тоже бесконечное множество. Особенно в многослойном прочтении. Итак, белая футболка, джемпер, пиджак — а разве на улице холодно? Нет, ведь на плечи еще можно накинуть пальто!

Кардиган

Молочный, серый, коричневый, винный — в погоне за трендами не забудьте о существовании других оттенков, когда дело касается выбора кардигана. Сейчас, когда поголовная страсть к красному слегка подостыла, самое время обратиться к нему. А еще есть оливковый и синий электрик.

Пальто

Длинное, просторное, уютное — это все про классическое пальто, у которого масса преимуществ перед укороченными позициями верхней одежды. Выше остальных нашего героя ставит уже как минимум тот факт, что в нем тепло, когда на вас и юбка, и брюки, и шорты, и платье.

Серые брюки

Строгие костюмные брюки в любых оттенках серого существуют вне трендов. Этой осенью инфлюенсеры решили воспеть многогранность этого поясного изделия, воодушевившись стилем офисной сирены. Так что смело составляйте монохромный образ — серой мышкой вас никто не назовет. В качестве акцентов добавляем бургунди и нежно-желтый.

Свитер с высоким воротом

Погода понижает градус на термометре, а мы повышаем градус уюта с помощью трикотажного джемпера с высокой горловиной. Такая модель придаст вашему образу элегантность и деловитость. И неважно, с чем вы скомбинируете свитер — с костюмными брюками или джинсами расслабленного кроя.

Юбка мидакси

Вооружившись поддержкой колготок, мини-юбки смело шагнули в холодную пору. Как бы то ни было, время года заставляет обратиться к более длинным изделиям. Мидакси — идеальный вариант. В складочку или без, A-силуэт или карандаш — особенно изящно эти юбки будут смотреться с приталенным жакетом.

Шарф

Шарфы раздуваются от гордости в связи с тем, что давно уже не являются просто аксессуаром, защищающим шею от ненастья. Еще бы: такие объемные изделия зачастую играют главную роль в образе. В клетку, с бахромой, в цвет пальто — есть место воображению. А почему бы не повязать на манер шарфа джемпер?

Черные сапоги

На что не стоит жалеть денег, так это на черные классические сапоги из натуральной кожи. Выбирайте модели с чуть вытянутым закругленным мысом. Голенище, доходящее почти до колена, не должно плотно облегать ногу — оставьте немного воздуха, буквально сантиметр.