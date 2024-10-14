«Чистые» ногти: все, что нужно знать о новом тренде в нейл-дизайне

Мы привыкли, что дизайн маникюра должен выделять нас из толпы. При этом многие мастера уверены, что для этого не нужно замахиваться на сложные рисунки и яркие цвета. Сегодня вы скорее привлечете внимание «чистыми» ногтями, а что из себя представляет этот вариант маникюра, нам рассказала Арина Малышкова, нейл-мастер с 10-летним опытом работы в бьюти.

Что же такое «чистые» ногти

Недостаточно просто сделать аккуратный маникюр, чтобы добиться «дорогого» эффекта на ногтях, необходимо довольно долго ухаживать на ногтями, особенно если вы делали гелевое покрытие несколько лет подряд. Красивая и гладкая ногтевая пластина без заломов, обработанные боковые валики и отсутствие кутикулы — основа «чистого» маникюра. При этом он может выполняться как с покрытием, так и без него. Арина:

«Если вы не хотите отказываться от гель-лака, выбирайте камуфляжные полупрозрачные основы вместо классического геля — они создадут ровное покрытие и почти незаметны на ногтях».

Почему стоит попробовать «чистый» маникюр

Чаще всего к подобному маникюру прибегают в случае, когда хочется отдохнуть от плотного покрытия. Наш эксперт предупреждает, что сразу же после снятия геля вам придется потратить время на восстановление ногтей, уже после этого вам нужно только поддерживать ногти в хорошем состоянии и не допускать ухудшения качества кожи вокруг ногтевого ложа, о чем многие забывают. Арина:

«За время отдыха от покрытия вы можете попробовать техники, которые давно не могли позволить себе с гелем. Например, японский маникюр, суть которого в улучшении внешнего вида ногтя с помощью специальной втирки».

Девушкам со слабой ногтевой пластиной подобный «чистый» маникюр может не подойти, так как ноготь ничем не защищен и поэтому испытывает дополнительный стресс. В таком случае нейл-мастер рекомендует сделать акцент на укреплении ногтя и, по возможности, отказаться от геля на долгий срок.

Как сохранить «чистые» ногти как можно дольше

Один из главных минусов такой техники — вам придется гораздо чаще вспоминать про ногти, которые без долговременного покрытия держатся в приличном состоянии меньше. Не ограничивайтесь одним гигиеническим маникюром, добавьте в уход солевые ванночки с эфирными маслами, а также не забывайте про средства для ухода за кутикулой, которая в период отдыха от профессиональных услуг мастера, становится куда заметнее, чем обычно. Только при комплексном уходе за ногтями вместе с их укреплением вы можете добиться эффектных ногтей даже без покрытия.