Мэрайя Кэри удивила фанатов странным выбором наряда для игры в гольф

Певица позировала с клюшкой в руках и в сапогах на высоком каблуке. На днях Мэрайя Кэри попробовала себя в новом виде спорта. Вместе с друзьями она приехала в гольф-клуб. У себя в блоге звезда опубликовала снимки, которые сильно удивили её поклонников.

Для игры в гольф Мэрайя выбрала, мягко говоря, необычный наряд. Кэри пришлось забивать мячи в лунку, стоя в джинсах и на высоких каблуках. Оказалось, что певица даже не предполагала, что для этого вида спорта полагается выглядеть как-то по-особенному.

Хоть кто-нибудь мог же мне сказать, чтобы я не надевала каблуки, — пошутила Мэрайя под фотографией.

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Впрочем, неудобный лук нисколько не помешал звезде насладиться гольфом, поэтому она пообещала, что обязательно ещё вернётся на поле, но уже в куда более комфортной одежде.