Почему молодежь ходит в офис в пижаме, а звезды наряжаются в халаты

Молодые люди все чаще отказываются от деловой одежды в офисе в пользу пижам, а знаменитости появляются на публичных мероприятиях в халатах, демонстрируя исподнее. Нравится это далеко не всем. В сети разворачиваются дискуссии на тему того, насколько допустимы такие расслабленные образы в местах, для которых они не предназначены. Почему молодежь и звезды первой величины в 2024 году решили игнорировать привычный для общества дресс-код? И что об этом говорят противники их стиля?

Тренду на пижамы последовали Блейк Лайвли и Бейонсе

Все началось с блогерши @Kendou S, которая еще в апреле в знак протеста принялась ходить в офис в пижамных штанах и меховых тапках. По словам девушки, руководитель фирмы неоднократно указывал на то, что ее наряды «омерзительны»: начальник настоятельно рекомендовал ей выбирать более классическую одежду, чтобы соответствовать имиджу компании.

Назло начальству блогерша начала игнорировать дресс-код, демонстрируя подписчикам свои повседневные образы для офиса. В итоге ролики девушки стали набирать миллионы просмотров, а запущенный ею хештег #gross_outfits_at_work («Омерзительная одежда на работе») завирусился в китайских соцсетях.

Мода на «омерзительные» наряды быстро распространилась среди молодежи: в числе последователей оказались не только популярные блогеры, но и актрисы, певицы и даже дизайнеры. К тому же пижамные комплекты на прошедших Неделях моды представили и именитые бренды, среди которых — Cou Cou Intimates, Louis Vuitton и Dries Van Noten.

Актриса Блейк Лайвли, к примеру, посетила нью-йоркский кинофестиваль «Трайбека» в шелковом комплекте модного дома Chanel, а поп-исполнительница Бейонсе прогулялась в ярко-желтой атласной пижаме по Парижу. В подобных домашних нарядах также выходили в свет звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер, певица Хейли Смоллс и актриса Элизабет Олсен.

«Пижама буквально подходит ко всему», — так объясняет свою любовь к одежде для сна студентка и инфлюэнсер Лусиана Луэва, которая регулярно демонстрирует подписчикам способы включить пижаму в повседневный гардероб.

Звезды полюбили наряжаться в банные халаты

Вслед за трендом на пижамы по миру распространилась новая мода — на банные халаты. В этом году вместо вечерних платьев звезды решили наряжаться в махровые халаты. Одной из первых оказались главный трендсеттер планеты, телезвезда Кайли Дженнер, которая появилась в черном халате на парижской Неделе моды еще в январе.

© Соцсети

А 71-летняя французская актриса Изабель Юппер блистала на Каннском кинофестивале в кастомном платье бренда Balenciaga, дизайн которого имитировал тот самый банный халат. В аналогичном образе авторства дизайнеров Jacquemus на вечеринке в Лондоне появилась певица Рианна. Анджелина Джоли, в свою очередь, заменила черным халатом излюбленные пальто в пол.

«Женщины хотят комфорта этой осенью. Халат кричит об удобстве, нарочитой сексуальности и желании выглядеть нарядно, но при этом непринужденно», — Джейми Льюис, стилистка.

© Lenta.ru

Модный трюк пришелся девушкам по вкусу, поэтому в TikTok появились тысячи видео, в которых инфлюэнсеры демонстрируют свои способы носить халаты в повседневной жизни.

Мода на пижамы и банные халаты напугала миллениалов

Психолог Сяо Сюэпин связывает нынешнюю тенденцию с движением под названием «тан пин» (буквально означает «лежать плашмя»), в основе которого стоит отказ от переработок и стресса. Его последователи вечным переработкам предпочитают размеренную жизнь без вреда для физического и ментального здоровья.

Однако не все с позитивом отнеслись к очередному модному флешмобу. Особенно тренд на расслабленность напугал миллениалов, о чем они принялись писать в многочисленных публикациях в соцсетях.

«В школе моей дочери был пижамный день — тогда-то я и увидела массу учеников в одежде для сна. Если честно, я была в ужасе. Для меня это показатель лени и тотальное игнорирование норм приличия», — призналась радиоведущая Анна Запотоски.

Австралийскую блогершу Хлою Барадински и вовсе высмеяли за поход в офис в шелковом костюме бежевого цвета, который походил на пижаму.

«Обожаю твой контент, но костюм действительно похож на пижаму, что явно не подходит для офиса!» — посетовал один из комментаторов.

И все же зумеров, как правило, мало заботит мнение общественности.