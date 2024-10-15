Что делать, если пластика груди оказалась неудачной

В идеале первая пластическая операция на грудь ограничивается одной реабилитацией, а результат долгие годы радует пациентку, но, к сожалению, существует огромное множество факторов, из-за которых что-то может пойти не так. И вот перед женщиной стоит выбор — оставить как есть или переделывать? Если исправлять, то у кого — у предыдущего доктора или искать нового? О главных нюансах повторной маммопластики «Вечерней Москве» рассказал ведущий пластический хирург и главный врач клиники «Спектр» Эльдар Мустафаев.

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Самые распространенные причины повторной маммопластики

Причин для того, чтобы пойти на повторную операцию, может быть множество, но есть самые распространенные, среди которых есть варианты и по желанию, и по необходимости:

эстетические объективные показания — например, смещение эндопротеза, что в свою очередь вызвало видимую деформацию груди;

эстетические субъективные показания — например, желание изменить форму или объем груди, так как результат предыдущей операции не оправдал ожиданий;

медицинские показания — например, капсулярная контрактура, разрыв оболочки эндопротеза и другие осложнения, которые доставляют уже физический дискомфорт.

Опасны ли повторные пластические операции

Опасность при проведении пластических операций, которые являются вторичными, третичными и так далее, однозначно существует. Причина в следующем нюансе: когда планируются, например, первичные увеличение или подтяжка молочных желез, то любой хирург опирается на известную и всеми признанную топографическую анатомию человека. В этот момент у врача имеется понимание, где расположены те или иные сосуды и нервные пучки, как устроена ткань молочной железы, из чего она состоит.

При проведении повторных операций невозможно опираться на нормальную анатомию пациента, так как она уже изменена при первичном хирургическом вмешательстве. Хорошо, когда повторная операция проводится у того же хирурга, который делал грудь и в первый раз, например, лет десять назад. За эти годы молочные железы немного опустились, но в целом все в плане анатомии осталось таким же. Тогда хирург полностью понимает, как грудь будет выглядеть «изнутри». Он уверен в плане действий, так как знает, какие сосуды оставил, а какие пересек. В таком случае трудностей гораздо меньше.

Если же приходит пациентка, которая оперировалась неизвестно у кого и как, то тут даже невозможно представить, что ждет «внутри». В этом случае при проведении повторных и всех последующих операций хирург сталкивается с тем, что приходится прямо во время вмешательства менять тактику, потому что, например, он обнаруживает, что мышца рассечена полностью и ее нужно реконструировать. Или же вдруг оказывается, что отсутствует либо частично разрушен какой-то сосуд, который нужен, как вариант, для проведения подтяжки молочных желез. В принципе, это касается не только маммопластики, но и любых операций и на теле, и на лице. Первичное вмешательство выполняется хирургом по лекалам, а повторное — это всегда сюрприз.

Как проходит операция

Любая маммопластика, будь она первичная или повторная, выполняется под общим наркозом. Если это, к примеру, реэндопротезирование, то врач извлекает импланты и ставит другие. Выбор методики здесь во многом связан с предыдущим способом установки. Если ткани груди оказались растянуты, а большой объем имплантов пациентке ставить не хочется, то одномоментно можно выполнить якорную подтяжку.

По окончании операции хирург накладывает швы и надевает на пациентку компрессионное белье, которое, как и в случае первичной операции, нужно будет носить в течение одного–полутора месяцев. В общей сложности реабилитационный период такой же, как при первой операции — выполняются все те же действия и действуют все те же запреты. Примерный результат можно оценить через шесть месяцев, а окончательный — через год. Рубцы также формируются около года.

Сложнее ли повторная реабилитация

Парадоксально, но в некоторых моментах повторные операции переносятся даже легче. Организм уже знает, к чему готовиться, и, как правило, болевых ощущений меньше. К тому же, пациентка понимает особенности восстановления, так что морально больше подготовлена.

Однако тут могут быть свои подводные камни. Даже если хирург во время операции выбрал нужный вид вмешательства и тактику, все сделал правильно, а пациентка благополучно перенесла процедуру, надо помнить, что кожа, подкожно-жировая клетчатка, железа, мышцы все равно подверглись изменениям. Физиология не та, что была в исходнике. Так что и заживать весь пул мягких тканей будет чуть хуже.

В этом и ключевая особенность повторных операций. Учитывая все вышеперечисленные факторы, нужно выбирать того хирурга, кто много и профильно работает с повторными операциями, либо того, кто оперировал первично — при условии хорошего результата.