Дневной уход за кожей осенью: пять секретов для женщин старше 35

«Осень жизни, как и осень года надо благодарно принимать», — эта строка из известной песни вызывает легкую грусть.

Ну и что, что тогда героиню Алисы Фрейндлих за глаза называли старухой (да и то было слишком утрировано, пожалуй). Людмила Прокофьевна по нынешним меркам — молодая, амбициозная, невероятно стильная и вообще со всех сторон молодец. Однако что правда, то правда — осенью кожа нуждается в особом внимании. А если вам 35+, то неуклонное следование правилам бьюти-рутины вообще даже не обсуждается.

«Холодная и ветреная погода может ослабить барьерные функции кожи, вызывая сухость, шелушение и потерю тонуса, поэтому тут нужен усиленный уход», — рассказывает косметолог Лиана Давыдова со стажем работы 12 лет.

Увлажнение с защитой от обезвоживания

Снижение влажности воздуха осенью ускоряет потерю влаги через кожу. Чтобы избежать сухости, важно перейти на средства с более плотной текстурой и богатым составом.

Ищите компоненты, такие как: гиалуроновая кислота (удерживает влагу в эпидермисе), церамиды и сквалан — укрепляют барьер кожи и предотвращают испарение воды. Выбирайте увлажняющий крем, который создаст легкую пленку на поверхности кожи, защищая от внешних факторов.

Мягкое очищение без агрессивных средств

В это время года кожа становится чувствительнее в силу физиологии, поэтому важно использовать деликатные очищающие продукты. Гели и пенки с нейтральным pH, масла для умывания — отличный выбор для утреннего ухода. Это позволит удалить загрязнения и остатки ночной косметики, не нарушая гидролипидный баланс.

«Избегайте частого использования продуктов с кислотами или спиртом, чтобы избежать раздражения», — предупреждает косметолог.

Антиоксиданты для защиты от стрессов окружающей среды

Осенью кожа продолжает сталкиваться с воздействием ультрафиолета, загрязнений и свободных радикалов. Антиоксиданты — ваши союзники в борьбе с ранним старением и тусклым цветом лица.

Добавьте в утренний уход витамин С для осветления кожи и защиты от пигментации, витамин Е и ресвератрол для повышения упругости и восстановления. Антиоксидантные сыворотки эффективно работают под увлажняющим кремом, усиливая его действие.

SPF-защита даже в пасмурные дни

Ультрафиолет влияет на старение кожи круглый год, даже когда солнце скрыто за облаками. Выбирайте легкий солнцезащитный крем с фактором SPF 30—50, который не забивает поры и комфортен в ношении. Этот шаг поможет предотвратить появление новых морщин и пигментных пятен.

Массаж и легкие упражнения для тонуса кожи

Для поддержания четкого овала лица и улучшения микроциркуляции кожи полезно делать короткие массажи утром. Используйте роллер или массажную сыворотку. Также включите несколько минут дыхательных упражнений или легкой йоги — это улучшает кровообращение и дарит коже здоровое сияние.