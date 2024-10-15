Врач указала на риски «миграции» некачественных филлеров после коррекции губ

Инъекционные кожные наполнители могут переместиться «куда угодно», например, в область шеи.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредила дерматолог Татьяна Егорова.

«Могут сохраняться длительные папулы, могут возникать гранулёматозные воспаления в местах введения, могут возникать отсроченные воспаления спустя год, два, три в местах введения. Но это если там действительно гиалуроновая кислота, потому что там же может быть всё что угодно. Если там критические осложнения, то это уже хирурги помогают. Например, если в губы закачать некачественный филлер, то он начнёт воспаляться, и если там содержится силикон, то это уже будет как инородное тело, это нужно хирургически вырезать. Потому что это вещества, которые не разлагаются, они могут мигрировать по всему организму, мигрировать под кожу, в шею, куда угодно. Чёрный рынок огромен, они подделывают незарегистрированные препараты, из-за этого очень тяжело. Самое главное, что начинающие косметологи, учитывая, что цена препарата ниже, пользуются услугами этих серых продавцов».

Сегодня стало известно, что в Москве полицейские пресекли распространение нелегальных инъекций гиалурона. Речь идёт о незарегистрированных средствах для косметологических процедур. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Нелегальное производство гиалуронового комплекса располагалось на территории столицы. Продукцию сбывали через интернет в коммерческие клиники Московского региона и других субъектов. Доход преступников превышал 100 миллионов рублей в год.

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