Ксения Бородина показала сумку за 400 тысяч рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина показала роскошную сумку за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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41-летняя знаменитость похвасталась приобретением, помещенным в серый брендированный пакет Balenciaga. Затем звезда достала аксессуар, демонстрируя его на камеру. На кадрах видно, что в руках Бородина держала черную сумку Rodeo, выполненную из гладкой телячьей кожи.

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Известно, что стоимость изделия на официальном сайте составляет 4,29 тысячи долларов (416 тысяч рублей).

Ранее в октябре хирург раскрыл стоимость всех пластических операций Ксении Бородиной. Врач заявил, что знаменитость прибегала к коррекции формы носа, а также выполняла контурную пластику губ, которой, по его словам, уже не удивить.