Разият Салахова рассказала о тяжелой борьбе с нервной анорексией

Возлюбленная Гуфа Разият Салахова высказалась в поддержку «женщин в теле» и призвала прекратить моду на анорексичную худобу. Девушка рэпера призналась, что и сама когда-то страдала нервной анорексией, на тяжелую борьбу с которой у нее ушло долгих пять лет.

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«Я сама болела нервной анорексией пять лет. За два месяца сбросила 17 килограммов. Как раз типичная анорексичка... И я очень тяжело из этого состояния выходила в свой нормальный вес, который у меня держится уже много лет. У меня было расстройство пищевого поведения. Много чего, ребятки, было, за время того пятилетнего ада», — Разият Салахова, возлюбленная Гуфа.

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Разият отметила, что в данный момент ее здоровье в норме. Вес полностью устраивает, а до мнения на этот счет окружающих ей нет никакого дела.