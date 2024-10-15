Стилист рассказала, как ухаживать за волосами в сезон холодов

В осенне-зимний сезон нужно увлажнять волосы, рассказала «Радио 1» стилист Галина Тоторина. По ее словам, в холода также важно использовать термозащиту для волос.

Нам нужно увлажнять волосы, потому что после подключения отопительного сезона дома жарко, а на улице холодно. Увлажнение — это маски и кондиционеры. Также стоит использовать антистатик, чтобы волосы не электризовались. Термозащита тоже хорошо пригодится в холода, — объяснила эксперт.

Стилист отметила, что шапки следует стирать в конце недели. Это поможет сохранить их чистоту, а волосы будут меньше электризоваться. Кроме того, это позволит подольше сохранять ухоженный вид прически.

Шапки быстро впитывают загрязнение. А если мы будем использовать шапки-пятидневки и в конце недели их стирать, то волосы будут меньше электризоваться, будут чистыми, — добавила Тоторина.

Ранее трихолог Виктория Толстоносова рассказала, что осенью нужно правильно ухаживать за волосами, так как они становятся сухими и ломкими. По ее словам, рекомендуется использовать увлажняющие маски для волос и питаться сбалансированно. Следует добавить в рацион витамины D, A, E, омега-3, а также есть больше рыбы, мяса и орехов, чтобы увеличить количество белка.