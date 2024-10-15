Стилисты назвали подходящие всем женщинам цвета в одежде

Стилисты Элизабет Косич и Линдси Бернай назвали подходящие всем женщинам цвета в одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь эксперты отметили красные и коралловые цвета. По их мнению, они являются нейтральными и подходят под любой тон кожи. При этом коралловый можно сочетать с одеждой кремовых, угольных, темно-синих и черных тонов.

«Думайте о праздничном сезоне, сочетайте коралловый с золотым или серебристым металликом для вечернего образа!» — предложила Косич.

Кроме того, специалисты указали на фиолетовый и темно-синий, который может легко заменить черный.

«Темно-синий — насыщенный, изысканный и привлекательный оттенок. С помощью него можно избежать полностью черного образа», — пояснила Бернай.

В заключение собеседницы портала выделили один из оттенков голубого, так называемый барвинок.

«Элегантный и в то же время непринужденный, он создает ощущение свежести и чистоты», — пояснила Косич и посоветовала обратить внимание на клетчатые рубашки в данном цвете.

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