Мех, экокожа, тренд на 80-е: какое пальто выбрать на осень 2024

Говорим «осень» — подразумеваем «пальто». Нет более сезонной вещи, чем эта универсальная верхняя одежда; какие-то модели живут в нашем гардеробе не один год, какие-то недолго блистают в трендах и уходят в небытие. Что же предлагают носить дизайнеры этой осенью и грядущей зимой?

Макинтош или шинель? Быть может, бушлат или честерфилд? Пальто — одежда древняя, насчитывающая на своем веку десятки, если не сотни, модельных преображений и вариаций, и потому удивить нас чем-то принципиально новым модные Дома могут вряд ли. Правда, современные творения дизайнеров, которые были представлены на минувших показах сезона осень-зима 2024/25, способны поразить воображение самых смелых модников. Прежде всего речь о смелых сочетаниях привычных нам силуэтов и неожиданных текстур и цветов. Но, конечно, все мы ждем от пальто носибельности, универсальности и способности согреть самыми промозглыми октябрьскими вечерами. С этой точки зрения креативные директора марок порадовали покупателей, представив в своих коллекциях и классические длинные модели.

Меховое пальто

Этот тренд точно не для сдержанных и консервативных поклонников знакомых форм и спокойных расцветок. Перед нами фактурное безумие во всем его разнообразии. Главным материалом, отвечающим за реализацию этой модной тенденции, стал искусственный мех. Экоматериалы остаются популярными который сезон (и предпосылок к изменениям не наблюдается), так что любителям натуральных шубок просьба не беспокоиться — все модели, которые украсили коллекции Miu Miu, Balmain или Loui Vuitton, сшиты так, чтобы не пострадало ни одно животное.

Несмотря на общее и объединяющее этот тренд — любовь к меху во всех его проявлениях, — мы замечаем, насколько разнятся от линейки к линейке силуэты. Например, Tom Ford предлагает нам вспомнить о славных восьмидесятых и выбрать смелый короткий вариант, элегантно накидывающийся на плечи. Balmain радует любителей классики знакомой А моделью, исполненной в роскошном изумрудном цвете. Chloe более сдержанны в оттенках, но представляют гипертрофированно большие воротники на вариантах oversize. И даже приверженцы минимализма из Jil Sander в этом сезоне уступили эпатажному тренду, сшив длиннополое пальто из длинного белого экомеха. Словом, нам есть из чего выбрать!

Классическое пальто

Безусловно, яркость и эксцентрика — то, чего порой не хватает нашей серой осени. Но следующий тренд — и не тренд вовсе, а следование вечной классике. Если вы отдадите предпочтение моделям, о которых речь пойдет ниже, вы совершите выгодное вложение. Естественно, ведь вневременная элегантность не выходит из моды никогда, а значит, выходить в свет в этих пальто можно будет сезон за сезоном.

Прежде всего отметим единый выбор цвета: дизайнеры, создавшие длиннополые модели прямого или приталенного кроя, все как один остановились на черном. Причем образы с подиумов не были разбавлены никакими цветовыми решениями: исключительно глубокий черный, без заигрываний с аксессуарами и фурнитурой, максимум — золотые пуговицы на двубортном творении с воротником-­стойкой от Tom Ford.

Короли силуэтных решений Max Mara представили модель с намеком на oversize на пуговицах, с небрежным ремнем и широким отложным воротником. Чем-то похож на предыдущий вариант от Stella McCartney: традиционный для марки унисекс выглядит стильно и динамично.

Совершенно другая интонация у поклонников прямолинейной женственности — марок Dolce&Gabbana и AlbertaFerretti. Здесь мы видим сексапильный силуэт, подчеркивающий талию и плечи.

Впрочем, при тотальной доминации черного на подиумах были замечены и глубокий серый (снова дизайнеры Max Mara), и актуальный оттенок яркого бордо от Givenchy, и великолепный молочный у Carolina Herrera.

Привет из 80-х

Ностальгирующим по восьмидесятым — привет! Акцентные плечи — знаковый элемент образов из эпохи, которая прочно ассоциируется у нас с перманентными укладками, аэробикой, спорт-­шиком и дамами на руководящих должностях.

Правда, в этом сезоне массивная верхняя часть силуэта немного переосмыслена. Так, у Alexander McQueen вместо традиционной ширины и объема, которых добиваются за счет подплечников, — драматические линии, куда более острые, чем мы привыкли.

Ferragamo создают очевидный oversize. Пальто, которое не по плечу в буквальном смысле слова, — самое модное, что вы можете придумать в этом сезоне, тем более что бренд предлагает ее в популярном цвете красного бордо.

Во все тяжкие пускаются дизайнеры Stella McCartney, создающие не только восьмидесятнический силуэт, но и добавляющие к нему фактуру в виде бахромы. Elie Saab следует по этому же пути, украшая свое объемное молочное пальто не менее объемными цветами.

Кожаное пальто

Пальто, выполненные из экокожи, — тренд, который останется с нами надолго. Современная искусственная кожа — материал ноский и долговечный, невосприимчивый к пятнам и отлично защищающий от влаги и ветра. Словом, идеальный для нашего климата. Наш фаворит — из коллекции Coach: нейтральный классический беж, прямой силуэт, отложной широкий борт делают модель вечно актуальной. Ее легко можно сочетать с образом в стилистике офис-кор, со спортивными и женственным луками.

Куда менее универсальный, но такой драматически насыщенный вариант от Balmain — для смелых духом и решительных модников: кожаный тренд сочетается здесь с не менее популярной в этом сезоне асимметрией и черным цветом. Ну а если вы устали от нейтральных оттенков, смотрите в сторону линеек Gucci и Bottega Veneta, которые резонно решили раскрасить ненастные октябрьские будни насыщенным голубым, зеленым и красным.