В сети появился популярный способ нанесения контуринга и румян, известный как «лайфхак с тремя пальцами». Этот прием упрощает создание четких скул и идеального румянца, используя всего три пальца для нанесения продуктов.

Эта техника упрощает процесс создания идеального макияжа, позволяя точно и легко наносить продукты на нужные зоны лица. Используя кремовые текстуры, можно быстро добиться естественного, гармоничного результата.

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Приложите три пальца к скуле: нанесите скульптор у нижнего пальца, румяна — у среднего, а хайлайтер — у верхнего. Затем мягко растушуйте все кистью, направляя вверх, чтобы создать естественный эффект лифтинга.

Подробнее об этом способе рассказала в своем видео блогер @julyabay.