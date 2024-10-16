Специалист рассказал, как майонез делает волосы лучше

Майонез можно использовать в качестве средства для ухода за волосами, пишет Мойка78 со ссылкой на английского специалиста по красоте и здоровью Софи Вонгхамсао. По ее словам, этот продукт помогает бороться с перхотью.

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«Нанесите средство на влажные волосы, начиная с верхней части кожи головы и разглаживая до самых кончиков. Для достижения наилучшего результата смойте через 20 минут», — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что майонез также помогает сохранить цвет волос после покраски. Этот продукт хорошо подходит для людей с вьющимися волосами, поскольку он может сделать волосы более послушными и мягкими, добавила Вонгхамсао.

Ранее врач-трихолог, дерматовенеролог Виталия Копытина посоветовала использовать линейку специальных средств, например шампуни и маски, чтобы восстановить волосы после осветления. По ее словам, также рекомендуется отказаться от агрессивных средств для укладки. Трихолог отметила, что следует проверять состав средств для волос, поскольку в них должен содержаться гидролизованный кератин.

До этого стилист Галина Тоторина рассказала, что в осенне-зимний сезон нужно увлажнять волосы. По ее словам, в холода также важно использовать термозащиту для волос.