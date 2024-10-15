Виктория Бекхэм спровоцировала слухи о неудачной пластической операции, появившись на публике в платье с глубоким декольте
Каждый выход Виктории Бекхэм в свет — повод для хейтеров в пух и прах раскритиковать экс-солистку Spice Girls за ее внешний вид. Недоброжелателям многого и надо: что бы ни надела Вики, они тут же найдут, к чему придраться. На этот раз поводом для жарких дискуссий стало платье с глубоким декольте.
В весьма пикантном наряде Бекхэм появилась на мероприятии собственного бренда косметики в Лос-Анджелесе. Фотографии она тут же опубликовала в соцсетях и столкнулась с подозрениями в пластике груди. Юзеры тут же решили, что такое платье Вик выбрала неспроста — наверняка, говорят они, решила похвастаться роскошным бюстом после операции.
«Выглядит так, будто прилипли два грейпфрута!», «Демонстрирует свои новые импланты», «Я предполагаю, что при ее весе или его отсутствии ей пришлось использовать импланты, чтобы увеличить грудь», «Похоже, она одолжила у Дэвида "золотые яйца"», — шутят читатели Daily Mail.
Вместе с тем публика взялась критиковать Викторию за все забытое старое. В частности, за чрезмерную худобу, которой, по их мнению, она добилась тоже пластикой. Короче говоря, есть в мире вещи вечные и хейт Виктории Бекхэм — в их числе.