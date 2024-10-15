Виктория Бекхэм спровоцировала слухи о неудачной пластической операции

Каждый выход Виктории Бекхэм в свет — повод для хейтеров в пух и прах раскритиковать экс-солистку Spice Girls за ее внешний вид. Недоброжелателям многого и надо: что бы ни надела Вики, они тут же найдут, к чему придраться. На этот раз поводом для жарких дискуссий стало платье с глубоким декольте.

В весьма пикантном наряде Бекхэм появилась на мероприятии собственного бренда косметики в Лос-Анджелесе. Фотографии она тут же опубликовала в соцсетях и столкнулась с подозрениями в пластике груди. Юзеры тут же решили, что такое платье Вик выбрала неспроста — наверняка, говорят они, решила похвастаться роскошным бюстом после операции.

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«Выглядит так, будто прилипли два грейпфрута!», «Демонстрирует свои новые импланты», «Я предполагаю, что при ее весе или его отсутствии ей пришлось использовать импланты, чтобы увеличить грудь», «Похоже, она одолжила у Дэвида "золотые яйца"», — шутят читатели Daily Mail.

Вместе с тем публика взялась критиковать Викторию за все забытое старое. В частности, за чрезмерную худобу, которой, по их мнению, она добилась тоже пластикой. Короче говоря, есть в мире вещи вечные и хейт Виктории Бекхэм — в их числе.