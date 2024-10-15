Неожиданные последствия контурной пластики лица: что скрывают врачи

Хотя контурная пластика довольно распространена и обожаема многими женщинами, недовольными своими чертами лица, процедура, даже самая простая, может вызвать ряд неприятных последствий. О том, с чем вы можете столкнуться после введения филлеров, нам рассказала Кристина Широкова, косметолог, дерматолог.

Непроходящие покраснения

Конечно, в большинстве случаев специалист предупреждает, что область проведения процедуры может покраснеть и в принципе планировать выходы в свет в ближайшие два дня после введения филлеров не рекомендуется, так как происходит активное восстановление. В некоторых случаях покраснение не проходит и за три дня, что может говорить об индивидуальной реакции на препарат. Не ждите, пока вам станет хуже, обратитесь к косметологу, чтобы специалист принял меры и покраснение быстрее ушло.

Окклюзия

Иногда при введении филлера врач может травмировать сосуд и препарат попадает в его открытую полость. Кристина:

«После этого кровоток в поврежденном месте прекращается, возникает отечность, болезненные ощущения и бледность кожи в области введения». Немедленно обратитесь к косметологу для удаления препарата из тканей.

Компрессионно-ишемический синдром

Бывает и так, что сосуд просто пережимается филлером. Пациент отмечает изменение цвета кожи, область введения филлера начинает темнеть, это всегда плохой признак. В худшем случае развивается некроз. Как и в предыдущем случае, не ждите самостоятельного улучшения и обратитесь к врачу.

Миграция препарата

Даже если филлер прекрасно встал на свое место, вы можете заметить, что со временем он начинает перемещаться. Это особенно заметно при пластике губ — самой активной зоны на лице. Филлер может выходить за границы области введения или же изменять форму в случае, когда косметолог использовал некачественные материалы. Как правило, миграция филлера требует обращения к специалисту для проведения УЗИ с последующим удалением препарата.