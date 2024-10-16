«Самая сексуальная автогонщица» снялась в платье с откровенным декольте

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в облегающем серо-зеленом платье, оформленном глубоким декольте. При этом спортсменка дополнила свой образ нюдовым макияжем и укладкой с объемными локонами.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, который набрал более 67 тысяч лайков.

«Красотка», «Великолепно выглядишь», «Самая шикарная девушка на свете», «Я одержим твоей красотой», «Ты прекрасно смотришься в этом платье», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес вышла в свет в откровенном наряде. Тогда американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», посетила гонки по бездорожью, прокатившись на одном из автомобилей.