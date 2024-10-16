Названы преимущества пищевой соды для здоровья волос

Всё более популярной тенденцией становится использование пищевой соды или бикарбоната натрия для волос. Иногда соду используют для удаления грязи, которая накопилась после пробежек и других видов спорта на открытом воздухе.

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Пищевая сода представляет собой соль, которая состоит из катиона натрия и аниона бикарбоната. Существует очень мало научных данных о том, что она помогает в лечении перхоти, поглощении жира и восстановлении блеска волос. Вот что сейчас известно о пользе соды для волос.

Осветляет окрашенные волосы. Это недорогой способ обесцветить окрашенные волосы.

Может действовать как сухой шампунь. Пищевая сода обладает подсушивающими свойствами.

Удаляет масло и отложения. Несмотря на это, сода может высушить кожу головы.

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Действует как отшелушивающее средство. Пищевая сода способна укротить воспалённую или зудящую кожу головы.

Может восстановить баланс pH. Сода — это щелочное вещество. Правда, нет никаких фактических исследований, подтверждающих то, что она способна восстановить кислотный баланс кожи головы.

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