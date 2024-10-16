Ляйсан Утяшева покорила пользователей Сети своим новым образом

Ляйсан Утяшева является одной из самых привлекательных и стильных женщин отечественного шоу-бизнеса. В своём блоге звезда часто делится фотографиями, но сегодняшний лук покорил подписчиков наповал.

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Гордость российской гимнастики — Ляйсан Утяшева — уже давно переквалифицировалась в телеведущую. Говорить у неё выходит ничуть не хуже, чем делать шпагат. Звезда постоянно принимает участие во всевозможных съёмках. И надо ли говорить, что для этого спортсменка примеряет огромное количество нарядов и образов.

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Вчера теледива опубликовала в телеграм-канале необычный лук. Хоть Ляйсан и находится в положении сидя, понятно, что платье длинное. Нижний слой черного цвета сидит по фигуре. А верхняя часть — прозрачная вуаль бежевого цвета, свободно сидящая поверх нижней, как драпировка. Необычен этот наряд тем, что бежевая прозрачная часть украшена россыпью чёрных страз от талии и ниже. На шее у звезды металлический воротник, от которого к лифу тоже рассыпаны чёрные искрящиеся камушки.

Глаза подчеркнули стрелкой и небольшим количеством теней. Решено было сделать акцент на губах. Отметим, что красный невероятно подходит Ляйсан! Волосы телеведущей уложены в классическом каре. Пока неизвестно, к какому мероприятию готовилась гимнастка, но сама она шутливо заявила:

«Так сказать, на будничном… Чисто пойти выпить кофе с подружками».

Фанаты оценили юмор звезды, а также роскошный образ. Ну и конечно отметили, что в таком платье можно не только кофе, но и тортик.

Ранее мы писали, что Ляйсан Утяшева показала фото без мейкапа и взбудоражила всех своими веснушками.