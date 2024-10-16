Марк Эйдельштейн снялся для нового выпуска I-D Magazine

Популярный российский актер, уроженец Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн снялся для нового выпуска британского журнала I-D Magazine.

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В интервью актер раскрыл несколько фактов о своей жизни в родном Нижнем Новгороде. Молодой человек рос в семье спортивного журналиста и преподавательницы ораторского искусства. Он с любовью вспоминает вечера, когда мама рассказывала ему сказки о принцессах и драконах.

Будучи подростком, Эйдельштейн искал для себя компанию, к которой мог бы примкнуть и подружиться. Свою идентичность он пытался утвердить через моду, и тогда же впервые получил по лицу. По словам актера, он надел узкие красные джинсы и футболку с американским флагом.

Позже на собственно заработанные деньги Марк Эйдельштейн уехал в Москву и вскоре его приняли в Школу-студию МХАТ.

Актер также рассказал, как получил роль в фильме американского режиссера Шона Бейкера «Анора» (18+). Видеопробы он записал топлес, потому что не нашел подходящей «богатой» одежды. И такой подход пришелся по вкусу съемочной группе. Актер показался им остроумным и забавным.

Нижегородца часто сравнивают с популярным зарубежным актером Тимоти Шаламе. При этом Марк Эйдельштейн с удовольствием принимает этот комплимент.

Это отличное сравнение, потому что он потрясающий актер. Он как мой учитель, я изучаю его манеру игры и его способ создания персонажей, — признался нижегородец.

Ранее мы сообщали о том, что Марк Эйдельштейн получил главную роль в новом фильме.

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