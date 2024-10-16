Как часто нужно наносить крем для рук

В эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева объяснила необходимость восстановления «липидной мантии».

«С мылом руки мыть, если не выходили за пределы дома, если нет никакой инфекции, нет необходимости. Достаточно мыть горячей водой. Вообще эта постоянная беготня мыть руки неправильна. Любое мыло содержит жёсткие, агрессивные детергенты. Они смывают мантию и делают кожу сухой. Моющие средства разрушают барьер кожи, смывают кислотную мантию, это секрет сальных потовых желёз, которые покрывают нашу кожу. Это плёночка. Она прекращает испарение воды, потому что в ней жировая основа находится. Она закисляет кожу, обладая противовоспалительным действием. В кислой среде ферменты, которые строят кожный барьер, это липид эпидермиса — специальная прослойка, цементирующая между роговыми клетками, которая прекращает испарение воды. На голенях эта мантия восстанавливается четыре-шесть часов. Считайте, как часто вы руки моете, и сколько времени для восстановления надо. Если у вас тяга обязательно помыть руки с мылом, не забывайте, что нужно заменить эту липидную мантию. В этом случае после каждого мытья нужно нанести крем».

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