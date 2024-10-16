Кейт Мосс появилась на публике в абсолютно прозрачном платье

Супермодель 90-х Кейт Мосс продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте People.

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50-летняя Кейт Мосс появилась на бельевом шоу американского бренда Victoria's Secret, которое прошло 15 октября в Нью-Йорке. Супермодель вышла на подиум в черном прозрачном платье, под которым было кружевное боди в тон. Образ звезды дополнили крылья, массивные блестящие серьги-кольца и босоножки на каблуках. Визажисты сделали Мосс макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты по волосам — легкую укладку. До этого супермодель никогда не принимала участие в шоу Victoria's Secret.

На прошлой неделе Кейт Мосс снялась в новой рекламе осенне-зимней коллекции бренда Saint Laurent. Супермодель предстала перед камерой в темно-зеленом прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Звезда подиумов добавила к нему меховую накидку, шоколадную облегающую юбку, массивные браслеты и серьги. Кейт Мосс сделали макияж в нюдовых тонах и собрали волосы в гладкий пучок. Она лежала на диване в кафе.

Ранее сообщалось, что Тайра Бэнкс в сияющем корсете вышла на подиум впервые за 19 лет.