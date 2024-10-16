Белла Хадид восхитила фанатов выходом в бюстгальтере и стрингах на показе

Супермодель Белла Хадид восхитила фанатов выходом в белье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

28-летняя Белла Хадид приняла участие в показе американского бренда Victoria's Secret, который состоялся 15 октября в Нью-Йорке. Супермодель дефилировала по подиуму в алом кружевном белье, состоящим из бюстгальтера и стрингов. Стилисты также подобрали к образу звезды длинную шубу в тон и блестящие босоножки на каблуках. Белле Хадид сделали макияж в нюдовых тонах и легкую укладку. Это был второй выход супермодели на подиум за этот год.

Интернет-пользователи восхитились внешним видом знаменитости.

«Мисс Белла Хадид, народная принцесса», «Добро пожаловать обратно, королева Белла Хадид», «Красивое лицо, прекрасный красный мех, который у нее на плечах, улыбка и красное белье. Она сделала показ Victoria's Secret», — цитирует издание слова фанатов модели.

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В сентябре Белла Хадид впервые вышла на подиум после двух лет лечения болезни Лайма. Она приняла участие в показе бренда Saint Laurent на Неделе моды в Париже. Модель была в пиджаке с широкими плечами, белой рубашке и брюках. Образ дополнили галстук и очки с прозрачными линзами.

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