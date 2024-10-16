Александр Зубарев показал внешность после пересадки волос

Популярный в России блогер из Донецка Александр Зубарев сделал пересадку волос и показал внешность до и после процедуры. Соответствующие видео появились в его Telegram-канале.

© Кадр из интервью с Александром Зубаревым на канале "Шоу ВПИСКА"

Проживающий в Китае 37-летний инфлюэнсер предстал перед камерой в костюме клиники пластической хирургии Doku Medical, расположенной в Стамбуле, Турция. Вначале он запечатлел, как сбривает пряди на голове, а затем продемонстрировал результат трансплантации.

На размещенных кадрах видна измененная линия роста волос на голове Зубарева и пластырь на затылке.

«Знаете, чем я расстроен? Месяц нельзя носить [бейсболку]. Буду людей пугать ходить», — заявил автор ролика.

В июне рэпер T-Killah также показал внешность спустя три месяца после трансплантации волос в Стамбуле.