Эксперт: половина средств на косметическом рынке России – это паль

В России в 45% случаев в салонах красоты используются так называемые серые препараты. «Паленая» гиалуронка и другие средства заняли половину рынка, а ставят инъекции россиянкам непрофессиональные «косметологи» без медицинского образования, предупредила исполнительный директор сети клиник «Браво», эксперт по здоровой коже Василина Миронова в беседе с 360.ru.

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«Паленые» препараты на рынке косметологии были с момента его формирования, однако сегодня доля таких опасных средств достигла катастрофических показателей, отметила эксперт.

«Доля серого рынка, кто-то называет его черный рынок, на данный момент в России занимает 45%. На самом деле эти цифры катастрофические», — заявила специалист.

Наравне с такими лже-препаратами появились и лже-косметологи, которые не имеют медицинского образования и стремятся просто купить самое дешевое средство и подороже реализовать. Обычно работают такие аферисты в так называемых медкабинетах, не имеющих лицензии.

Чтобы избежать страшных последствий, Миронова призвала россиян проверять все косметические препараты на сайте Росздравнадзора. Обращаться за процедурами нужно строго в клиники с медицинской лицензией, подчеркнула она.

До этого дерматовенеролог, косметолог Лариса Берзегова рассказала, что уколы с гиалуроновой кислотой еще сильнее притягивают воду, что отрицательно сказывается на внешности. По ее словам, российским девушкам стоит отдавать предпочтение уколам с препаратами, которые, наоборот, убирают отечность и пастозность как в области лица, так и в области орбиты.

Ранее врач назвала опасность гиалуроновой кислоты.