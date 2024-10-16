Ксения Собчак кардинально сменила имидж

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала измененную внешность на снимках. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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42-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах с черно-коричневыми волосами на голове, убранными в низкий хвост. Также она сделала макияж в темно-коричневой гамме. При этом она надела черную кожаную куртку и юбку в пол аналогичного цвета, в которую заправила голубую рубашку.

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«Задумалась над тем, чтобы сменить имидж. Пока только на время и в рамках фотосессии. Как вам образ брюнетки»? — указала в подписи блогерша.

Ранее в октябре внешность Ксении Собчак на фото оценили в сети фразой «ваша старость нам не в радость».