Стилист назвал опасную ошибку в уходе за волосами

Стилист Рокицкий заявил, что домашние маски могут повредить кожу головы
Использование домашних масок — одна из опасных ошибок в уходе за волосами. Об этом «Газете.Ru» рассказал Максим Рокицкий, топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор Парикмахерской BLK.
Эксперт отметил, что девушки часто находят рецепты из нестерильных, «подручных» продуктов, которые не предназначены для нанесения на кожу. По мнению Рокицкого, такие маски не только не принесут пользы, но и могут вызвать аллергическую реакцию и сильно навредить.
Стилист подчеркнул, что самые опасные «народные» средства — это маски для волос с раздражающими ингредиентами. Рокицкий заявил, что стоит забыть про смеси с перцем и горчицей, так как они могут повредить кожу головы и вызвать раздражение.
Эксперт рекомендовал ухаживать за волосами с помощью профессиональных средств.
«Стоит верить тому, что научно доказано. Специалисты работают в лаборатории, чтобы создать безопасный и эффективный продукт, который с большой вероятностью подойдет многим девушкам», — сказал стилист.
Тем, кто хочет решить проблему с состоянием кожи головы и волос, Рокицкий рекомендовал обратиться к дерматологу или трихологу. А для поддержания качества локонов после окрашивания эксперт советовал проконсультироваться с колористом.