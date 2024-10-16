Стилист назвал опасную ошибку в уходе за волосами

Использование домашних масок — одна из опасных ошибок в уходе за волосами. Об этом «Газете.Ru» рассказал Максим Рокицкий, топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор Парикмахерской BLK.

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Эксперт отметил, что девушки часто находят рецепты из нестерильных, «подручных» продуктов, которые не предназначены для нанесения на кожу. По мнению Рокицкого, такие маски не только не принесут пользы, но и могут вызвать аллергическую реакцию и сильно навредить.

Стилист подчеркнул, что самые опасные «народные» средства — это маски для волос с раздражающими ингредиентами. Рокицкий заявил, что стоит забыть про смеси с перцем и горчицей, так как они могут повредить кожу головы и вызвать раздражение.

Эксперт рекомендовал ухаживать за волосами с помощью профессиональных средств.

«Стоит верить тому, что научно доказано. Специалисты работают в лаборатории, чтобы создать безопасный и эффективный продукт, который с большой вероятностью подойдет многим девушкам», — сказал стилист.

Тем, кто хочет решить проблему с состоянием кожи головы и волос, Рокицкий рекомендовал обратиться к дерматологу или трихологу. А для поддержания качества локонов после окрашивания эксперт советовал проконсультироваться с колористом.