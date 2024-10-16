Какой выбрать костюм для дома

Давно прошли те времена, когда махровые халаты считались самой оптимальной одеждой для дома. Они, конечно, никуда не исчезли, но поселились в ванной комнате, став той самой вещью, которую можно накинуть на плечи после душа. А вопрос, что же носить дома, когда мы не спим, все еще остается открытым.

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Брючный костюм из хлопка, тонкого трикотажа или льна, просторное платье, шорты и футболка, а кто-то предпочитает джинсы и рубашку. Границы и без того были размыты, а пандемия окончательно их стерла, освободив из оков спальни пижаму. Она еще и на улицу смогла ускользнуть, но это уже другая история. А пока предлагаем вдохновиться вариантами домашней одежды.

Комфорт комфортом, а об эстетике забывать не будем. Выбираем комплекты из натуральных тканей. Что касается цвета, то спокойные оттенки и ненавязчивые принты помогут вам расслабиться после суматошного дня.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru