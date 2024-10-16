Как стильно одеваться женщинам за 50

«Мода только для молодых» — эту вредную установку, пришедшую к нам еще с советских времен, пора менять. Мода стала очень лояльной, толерантной, сейчас нет жесткого диктата — что и как носить. Мы живем во времена, когда есть возможность самовыражения, и это ценно. Что же отличает зрелую женщину? Она хорошо знает свои достоинства и умеет их подчеркнуть.

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Не стоит бездумно покупать какие-то вещи только потому, что они в тренде. «Элегантность» и «чувство стиля» — две путеводные звезды для дам элегантного же возраста. Ну а на какие модные тенденции стоит обратить взор и попробовать внедрить в свой гардероб, нам рассказала стилист, создатель собственного бренда одежды Юлия Тарновецкая.

Костюмы

Тренд на оffice core завоевывает наши умы и сердца, и удивляться нечему — большую часть жизни мы проводим на работе. Возраст 45+ для женщин — это время активной деятельности, многие к этому времени добились карьерных высот, занимают руководящие посты. Хороший костюм подчеркнет ваш статус и положение.

«Если мы говорим про костюмы и сравниваем оверсайз костюм с объемными плечами и полуприталенный силуэт, то зрелым женщинам лучше выбирать именно полуприталенный силуэт, — рекомендует стилист. — Он выделит фигуру и лучше впишется в классический стиль».

И это хорошие новости, потому что жакеты с подчеркнутой линией талии — как раз горячий тренд сезона и встречаются во многих дизайнерских коллекциях. Отдать предпочтение костюму брючному, либо с юбкой — дело вашего вкуса.

Джинсы

Да, их много, да они разные. Наверное, в этом возрасте уже не стоит облачаться в супер-широкие багги или щеголять с открытым животом. Прямые джинсы — классика, которая актуальна всегда. И достойный выбор. Стилист советует сочетать джинсы прямого кроя с ремнем, мокасинами или кроссовками.

«Образ, который одинаково хорошо смотрится на женщинах 30 и 50 лет — это джинсы с голубой рубашкой. Голубой — это глубокий, статусный цвет, тихая роскошь. Он был популярен в стиле old money, но и сейчас отлично впишется в новый тренд — женственность. Голубой цвет — обязательный элемент гардероба дам постарше, так как он выглядит очень стильно», — рекомендует эксперт.

Юбка-макси

Для осенних будней лучший вариант и на работу, и на прогулку, и на встречу с друзьями. Юбки А-силуэта подойдут практически для любой фигуры, вытянут визуально силуэт и добавят стройности. Они смотрятся очень женственно и красиво в тандеме с водолазками, джемперами, кардиганами или блузами. Актуальны шерстяные, трикотажные модели, а если в вас есть дух бунтарства, можно замахнуться и на эко-кожу.

Брюки-палаццо

Почему именно эта модель? Потому что она универсальна. И даже если вы не можете похвастаться стройными бедрами и длинными ногами, смело надевайте брюки-палаццо — в них будет казаться, что именно так и есть. Свободные, струящиеся, они выгодно подчеркнут изгибы фигуры — именно так, как нужно.

«Никогда не будет проигрышным надеть водолазку и брюки палаццо, например, в горчичном цвете, молочном или черном. Такое сочетание придает статуса, а ремень на поясе выделит талию, независимо от вашего размера», — дает рекомендации наш эксперт.

Пальто

Ну куда без него осенью? Лаконичность, минимализм, макси-длина, полуприталенный или прямой крой — вот ваши ориентиры во всем многообразии вариантов, представленных на подиумах и в бутиках. Пальто — это инвестиция, поэтому выбирайте хороший состав: шерсть, кашемир. Вообще, натуральные материалы (и речь сейчас не только о пальто) никогда не выйдут из моды.

«Они придают статусности и уверенности в себе любой женщине. Молодежь может позволить себе яркие синтетические вещи, а дамам за 50 лучше отдавать предпочтение натуральным тканям», — считает стилист.

Принты и оттенки

Пастельные оттенки, безусловно, освежают. Но не надо бояться и приглушенных темных. Например, бордовый — самый модный цвет сезона.

«Этот цвет подчеркнет, что женщина следит за модой и умело использует тренды в своем гардеробе. Бордовый не портит образ, а придает ему статуса. А если поверх надеть черное пальто длины макси, то образ будет выглядеть супер-трендовым», — рекомендует Юлия.

Вы можете поэкспериментировать и с другим цветом — «горький шоколад», который в этом сезоне называют «новым черным»: он выглядит дорого, статусно, а в сочетании с мокко, светло-бежевым и молочным вы сможете создать невероятно стильный образ.

А вот с принтами следует быть аккуратнее.

«Я бы не рекомендовала использовать слишком сложные и изощренные варианты. Например, цветочный не всегда уместен, так как может быть не в актуальной цветовой палитре или просто выглядеть слишком навязчиво. Из принтов для костюмов я бы выделила клетку и полоску. Они в тренде, в моде, и их можно использовать в пастельных оттенках, синем или графитовом цвете. А платья лучше выбирать однотонные», — отмечает Юлия.

И, конечно же, не забывайте о деталях: часы, цепочки, браслеты — отличный способ дополнить образ и сделать его более интересным. Пусть осень станет для вас золотым временем во все.