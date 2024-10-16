Как быстро прийти в себя после веселой ночи: бьюти-секреты

Вчера было так весело, шумно, радостно и вкусно — а сегодня мы расплачиваемся за это отекшим лицом, гудящей головой, кругами под глазами и жаждой. Такое бывает с каждой из нас, поэтому любой пригодятся несколько простых, но эффективных способов, чтобы быстро восстановиться, почувствовать себя бодро — и выглядеть совершенным «огурцом». Секретами поделилась косметолог Ирина Созинова со стажем работы 14 лет.

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Гидратация — главный приоритет

Алкоголь и недосып вызывают сильное обезвоживание. Начните утро со стакана воды, добавив в него лимон и щепотку натуральной соли для восстановления электролитного баланса. Можно выпить кокосовую воду или напиток с электролитами, чтобы ускорить восстановление. Избегайте кофе на пустой желудок, так как он усилит обезвоживание и повысит уровень тревожности.

Контрастный душ для бодрости

Чередование горячей и холодной воды поможет улучшить кровообращение и уменьшить отеки. Начинайте с теплой воды, затем переключайтесь на холодную на 30—60 секунд. Это также стимулирует нервную систему и помогает снять усталость.

Увлажнение и восстановление баланса

Развеселые вечеринки обычно сильно обезвоживают кожу, делая ее тусклой и сухой. Поэтому первое, что нужно сделать сразу после душа — нанести увлажняющую маску или патчи под глаза.

«Средства с гиалуроновой кислотой, алоэ и пантенолом помогут вернуть свежесть лицу. Можете сбрызнуть кожу термальной или цветочной водой для дополнительного увлажнения, хорошо использовать тонизирующие кремы и сыворотки», — рассказывает косметолог.

Массаж лица для снятия отеков

Водно-солевой дисбаланс приводит к тому, что из зеркала на нас смотрит опухшее чужое лицо. Чтобы убрать отеки и придать коже тонус, сделайте легкий массаж: проводите по линиям лимфооттока от центра лица к периферии (например, от носа к вискам).

«Используйте роллер с камнями или гуа-ша, если они у вас есть в арсенале. Лед или холодная ложка тоже отлично справляются с отеками. Приложите их на несколько секунд к проблемным зонам», — советует Ирина.

Легкий макияж с сияющим эффектом

Если у вас нет времени на полноценный уход, легкий макияж после экспресс-помощи вашей коже поможет выглядеть бодро: используйте увлажняющий тональный крем с эффектом сияния. На область под глазами нанесите консилер, чтобы скрыть синяки и следы усталости. Добавьте немного румян или хайлайтера, чтобы придать коже свежий вид.

Завтрак с упором на белки и витамины

Питательный завтрак поможет восстановить силы. Это может быть омлет с зеленью, авокадо и помидорами. Он обеспечит организм белком и антиоксидантами. Фрукты с высоким содержанием витамина C (апельсин, киви) укрепят иммунитет и снизят воспаление.

Зеленый чай или напитки с антиоксидантами

Зеленый чай содержит катехины, которые помогают организму быстрее очиститься от токсинов. Альтернативой может стать свежевыжатый сок или смузи с ягодами и шпинатом.