Косметолог подсказал, какие процедуры делают кожу гладкой

Многие проблемы с кожей не проходят бесследно — последствия акне или обезвоживания кожи требуют дальнейшего восстановления рельефа. Мы поговорили с Мадиной Байрамуковой, дерматологом, косметологом, которая подсказала нам самые эффективные процедуры, позволяющие добиться ухоженной и гладкой кожи.

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Наш эксперт предупреждает, что выбор конкретной процедуры для выравнивания рельефа кожи лица зависит от индивидуальных особенностей и состояния кожи, а также от желаемого результата. Прежде чем принимать окончательное решение, важно проконсультироваться с профессиональным косметологом. Он поможет определить наиболее подходящий метод и составить индивидуальный план процедур. К наиболее популярным техникам мы относим:

Пилинг

Процедура, при которой поверхностные слои кожи удаляются с помощью химических или механических средств. Существует несколько видов пилинга: химический (используются кислотные растворы — например, гликолевая или салициловая кислоты, которые удаляют мертвые клетки и стимулируют обновление кожи); механический (например, микродермабразия, когда поверхность кожи обрабатывается специальными инструментами с алмазными или кристаллическими наконечниками); лазерный (используется лазерное воздействие, эффективен при лечении рубцов, неровностей и глубоких морщин).

Мезотерапия

Отлично выравнивает рельеф кожи мезотерапия — инъекционная процедура, при которой в верхние слои кожи вводятся витаминизированные коктейли, содержащие витамины, минералы и гиалуроновую кислоту. Мадина:

«Этот метод способствует улучшению обмена веществ в коже, повышает ее упругость и способствует выравниванию рельефа».

Обычно рекомендуется курс из нескольких процедур для достижения заметного эффекта.

Биоревитализация

Еще одна инъекционная методика, направленная на восстановление водного баланса кожи. Она включает введение чистой гиалуроновой кислоты, которая обладает свойствами удержания влаги. Процедура помогает увлажнить и подтянуть кожу, устраняет мелкие неровности, делая рельеф более ровным.

Контурная пластика

Контурная пластика позволяет скорректировать форму и объем определенных участков лица с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты или других компонентов. Как говорит дерматолог, эта процедура не только улучшает контуры лица, но и помогает разгладить неровности, плещущиеся от возрастных изменений. Результат сохраняется от 6 до 18 месяцев.

Лазерная шлифовка

Лазерная шлифовка — одна из самых действенных процедур для выравнивания рельефа. Она заключается в применении лазерного луча для удаления верхних слоев кожи и стимулирования регенерации. Процедура не только способствует улучшению текстуры, но и помогает сократить морщины, уничтожает бактерии и осветляет пигментацию.

RF-лифтинг (радиочастотный лифтинг)

Эффективная процедура, при которой тепло радиочастотных волн проникает в глубокие слои кожи, стимулируя образование коллагена и эластина. Это способствует подтяжке кожи, уменьшает провисание и дает эффект лифтинга. RF-лифтинг эффективен для выравнивания рельефа и улучшения текстуры кожи.