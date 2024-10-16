Трихолог посоветовал, как восстановить волосы после осветления

Чтобы восстановить волосы после осветления, можно использовать линейку специальных средств, например шампуни и маски, рассказала «Леди Mail» врач-трихолог, дерматовенеролог Виталия Копытина. По ее словам, также рекомендуется отказаться от агрессивных средств для укладки.

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Своим пациентам я разрешаю делать обесцвечивание и окрашивание волос. Эти процедуры не влияют ни на выпадение, ни на поредение. Но обесцвечивание истончает волосы, поэтому я рекомендую в домашнем уходе использовать линейку средств для восстановления. В нее входят шампуни, кондиционеры, специальные маски и несмываемые средства, спреи или флюиды, — объяснила врач.

Трихолог отметила, что следует проверять состав средств для волос, поскольку в них должен содержаться гидролизованный кератин. Это вещество хорошо влияет на качество волос. Также можно выбирать средства с экстрактами трав, коллагеном и маслами, так как они будут укреплять волосы.

Кроме того, для насыщения волос питательными веществами и витаминами, необходимо обратить внимание на рацион, добавила Копытина.

Ранее стилист Максим Рокицкий заявил, что одной из ошибок в уходе за волосами можно назвать использование домашних масок. По его словам, маски из подручных продуктов могут вызвать аллергию.