Косметолог рассказал, как защитить кожу рук от заморозков

Чтобы защитить кожу рук осенью, нужно использовать кремы с витаминами A и глицерином, посоветовала косметолог Мадина Байрамукова. В беседе с NEWS.ru специалист предупредила, что низкие температуры ухудшают кровообращение в коже, нарушая ее питание и регенерацию. По ее словам, из-за сильного ветра разрушается защитный липидный баланс, а частые перепады температуры приводят к потере эластичности, покраснениям и шелушению.

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«Основу осеннего ухода должны составлять питательные, увлажняющие и восстанавливающие кремы и бальзамы для рук. Их задача — восполнить недостаток влаги, укрепить липидный барьер и смягчить кожу. Смотрите, чтобы в составе средств были масла (оливковое, миндальное, ши, авокадо), витамины (А, Е, F), гиалуроновая кислота, глицерин, пантенол, экстракты целебных растений», — пояснила косметолог.

Она подчеркнула, что текстуры уходовых средств должны быть достаточно плотными и жирными, чтобы создавать защитный барьер. Байрамукова порекомендовала не забывать о деликатных скрабах и пилингах, которые помогут удалить ороговевшие частицы кожи и простимулируют ее обновление. Кроме того, рассказала специалист, эффективны питательные и увлажняющие маски, согревающие компрессы. По ее словам, специальные ночные кремы и бальзамы также помогут защитить кожу рук.

«Кроме ежедневного ухода по всем этапам можно использовать некоторые дополнительные процедуры для поддержания здоровья и молодости кожи рук. Например, очень эффективна парафинотерапия. Нанесение на руки расплавленного парафина создает эффект "горячего компресса", усиливающего проникновение полезных компонентов в глубокие слои кожи», — заключила Байрамукова.

Стилист Галина Тоторина ранее рассказала, что в осенне-зимний сезон нужно увлажнять волосы. По ее словам, в холода также важно использовать термозащиту для волос. Она отметила, что шапки следует стирать в конце недели: это поможет сохранить их чистоту, а волосы будут меньше электризоваться.