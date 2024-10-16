Врач рассказал об опасности поддельных косметологических препаратов

Любой косметологический препарат, как и любое поддельное медицинское изделие, может нанести вред здоровью. Об этом рассказала Москве 24 врач косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

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Как отметила эксперт, реакция организма на подделку непредсказуема. Например, такой препарат может вызвать любой аутоиммунный ответ или повести себя неожиданным образом в тканях человека.

"Допустим, увеличивая, корректируя губы, контуры лица или какие-то части тела, мы ожидаем, что он будет давать отечность, легкую отечность один день, что будет здесь четкий контур, а тут – объем. Если физико-химические свойства препарата изменены, не соблюдена технология производства, то мы не получим тот эффект, который мы ожидаем, – и это в лучшем случае", – пояснила Вищипанова, подчеркнув, что у человека может быть асептическое воспаление, небактериальный, выраженный отек или же гнойное воспаление.

Врач напомнила, что косметологические процедуры должны делаться только в салонах с медицинской лицензией или клиниках, где есть договоры с поставщиками препаратов. В регистрационном удостоверении на такие препараты должно быть указано, что они приобретаются только от определенных компаний. Однако на практике пациент не может это узнать.

"Обычно врач перед процедурой показывает препарат пациенту. На нем написан срок годности и есть штрих-код. Не все штрих коды можно считать в настоящий момент. Но смотрится срок годности препарата. И если пациент регулярно посещает клинику, он уже хотя бы приблизительно знает, как выглядит упаковка нужного ему препарата", – сказала Вищипанова.

Сам препарат должен быть упакован в стерильную упаковку, которая должна быть открыта перед пациентом, уточнила врач. Кроме того, пациента должна насторожить гиалуроновая кислота в больших флаконах, так как филлеры на ее основе – это дозированные, индивидуальные шприцы. Проверить регистрационный номер препарата можно на сайте Роспотребнадзора.

Ранее в столице была пресечена деятельность подпольного производства гиалуроновых препаратов. Как рассказали правоохранители, поддельную продукцию продавали через интернет-ресурсы в различные коммерческие клиники Москвы и иных регионов страны. Предварительная оценка показала, что доход от незаконной деятельности составил более 100 миллионов рублей в год.

В офисах, производственных помещениях и по месту жительства вероятного организатора данного бизнеса были проведены обыски. Возбуждено дело по статье "Обращение фальсифицированных лекарственных средств".