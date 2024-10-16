Victoria's Secret представила новую коллекцию нижнего белья

Скандально известный бренд нижнего белья Victoria’s Secret после пятилетнего перерыва вернулся с грандиозным шоу, которое несколько раз подряд отменяли из-за череды скандалов. Руководство марки несколько раз пыталось кардинально изменить свою концепцию, сделав акцент на комфорте и инклюзивности, но в итоге опять вернулось к нарочитой сексуальности. На подиуме вновь появились культовые «ангелы» Victoria’s Secret и новоиспеченные звезды модной индустрии. Как прошло громкое шоу, которое поклонники бренда ждали очень долго, — в галерее «Ленты.ру».

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Джиджи Хадид выпала честь открывать шоу, которое в последний раз проводили еще в 2018 году. После этого случился самый громкий провал в истории бренда, когда в интервью журналу Vogue президент Victoria's Secret Эдвард Разек заявил, что в показах компании не будут участвовать плюс-сайз-модели.

Заявление топ-менеджера вызвало критику не только среди активистов и феминисток, но и среди многих ключевых игроков модной индустрии. Свое неодобрение, в частности высказали супермодели и участницы шоу Victoria’s Secret Карли Клосс и Кендалл Дженнер. Впоследствии бренд долго пытался восстановить репутацию, но до 2024 года эти попытки не увенчивались успехом.

© Lenta.ru

Одну из самых востребованных в мире моделей, россиянку Ирину Шейк, выпустили на подиум в поистине «звездном» образе. Манекенщица продефилировала в боди с прозрачной вставкой и множеством аппликаций в виде звезд, которые удачно сочетались со шлейфом, украшенном аналогичными фигурами. Изюминкой выхода также стали блестящие массивные серьги.

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Американская супермодель Тайра Бэнкс последний раз появлялась на шоу Victoria's Secret в 2005 году. Возвращение 50-летней звезды ознаменовалось более скромным нарядом: она надела черный бюстгальтер, корсет, легинсы и плащ-накидку. Однако знаменитость не утратила былого энтузиазма.

«Вы никогда не будете слишком молоды, чтобы улыбаться глазами. Вы никогда не будете слишком стары, чтобы мечтать. И я надеюсь, что вы сделаете и то и другое вместе со мной завтра, когда я снова буду зажигать на подиуме Victoria's Secret спустя почти 20 лет!» — написала Бэнкс накануне выступления.

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Супермодель Белла Хадид на радость поклонникам наконец вернулась к работе после двухлетнего перерыва из-за обострения болезни Лайма, которая была диагностирована у нее в 2012 году. Ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. В корневой канал одного из зубов попала инфекция, которая вызвала обострение заболевания.

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Легендарные модели одна за другой дефилировали на подиуме под живое исполнение не менее культовой певицы Шер. 50-летняя британская супермодель Кейт Мосс предстала перед зрителями в черном нижнем белье и кружевном пеньюаре. При этом крылья у манекенщицы, в отличие от других участниц шоу, были довольно сдержанного, классического дизайна.

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В то же время ее дочь, 20-летняя Лила Мосс, которая является амбассадором бренда и уже появлялась на вечеринке Victoria's Secret в прозрачной комбинации, на этот раз предстала перед публикой в нежно-розовом нижнем белье. Наряд инфлюэнсера украсили многочисленные цепочки и пышные рукава. Крылья модели выделялись среди остальных, поскольку их сделали именными.

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Участница популярной южнокорейской k-pop-группы Blackpink Лалиса Манобан, более известная как Лиса, открыла показ Victoria's Secret. Звезда появилась на сцене на мотоцикле и исполнила свой хит Rockstar в окружении артисток подтанцовки. Наряд она выбрала под стать рок-н-ролльному образу и эстетике шоу — откровенный кожаный костюм черного цвета, включавший в себя бюстгальтер и трусы.

© Lenta.ru

Харизму голландской фотомодели египетского и марокканского происхождения Имаан Хаммам дизайнеры подчеркнули ярким костюмом красно-розовых тонов. Манекенщица надела бюстгальтер из гладкой ткани и ультракороткие шорты, подчеркивающие талию. Образ звезды завершили фигурные крылья в виде цветущих роз и пышные распущенные волосы.

© Lenta.ru

Возвращение нидерландской супермодели Даутцен Крус в ряды «ангелов» и в целом на подиум после 10-летнего перерыва сопровождалось проверкой на прочность. Знаменитость прошлась перед зрителями в бледно-розовом наряде с сетчатой юбкой и традиционными крыльями, однако в конце дефиле ее каблук попал в трещину на подиуме. Манекенщина изящно освободила ногу из западни и продолжила свой путь под аплодисменты публики.

Крус дебютировала на подиуме Victorias Secret в 2005 году, когда ей было 20 лет, и была одним из знаковых «ангелов» бренда с 2008 по 2014 год.

«Это невероятно. Не могу поверить, что прошло 10 лет — мне пришлось проверять! Куда ушло время? Мне сейчас 39, и у меня тут и там появляются морщины. Но я отказалась с этим бороться. Хочу видеть красоту во всем», — заявила она в интервью Page Six.

© Lenta.ru

Венгерская топ-модель Барбара Палвин, карьера которой в Victoria's Secret стартовала в 2019 году, сегодня вышла на подиум в нетипичном для «ангелов» образе — вместо белья на ней красовалось полупрозрачное платье с высоким разрезом до бедра. Завершали образ манекенщицы крылья, выполненные из зеркальных вставок. В личных соцсетях Палвин поделилась кадрами с бэкстейджа.

«Пора», — отметила она в описании.

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Бразильская супермодель Адриана Лима, объявившая о возвращении в Victoria’s Secret после шестилетнего перерыва, предстала на подиуме с крыльями бабочки. Дизайнеры предложили знаменитости пройтись перед зрителями в комплекте, состоящем из узорчатых легинсов и болеро с длинным рукавом, а также в атласном белье.

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22-летняя южноафриканская певица Tyla выступила во время дефиле моделей Джесси Айны и Виттории Черетти. Звезда сама походила на одного из «ангелов», примерив полупрозрачное лиловое бюстье и микротрусы.

«В детстве я была очарована показами Victoria's Secret — потрясающими нарядами, культовыми крыльями и харизматичными моделями. Теперь я в восторге от выступления на этой ностальгической и легендарной сцене», — приводит слова исполнительницы журнал Rolling Stone.

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Бывшая первая леди Франции Карла Бруни продолжает будоражить публику своими эпатажными выходами в свет и появлениями на подиумах мировых показов. На этой раз супермодель вопреки обвинениям в неудачной пластике лица продефилировала в корсете в сочетании с кружевными прозрачными легинсами и блестящими крыльями в тон.

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Возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти, появилась на подиуме в ярко-красном комплекте с корсетным топом без бретелей. Внимание зрителей приковали необычные крылья манекенщицы, которые имитировали хаотично переплетенные между собой подарочные атласные ленты.

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Показ Victoria’s Secret стал дебютным для 21-летней американской модели Алекс Консани. Перед выходом на подиум Консани призналась, что счастлива работать с легендами модельного бизнеса — такими, как Джиджи Хадид, Тайрой Бэнкс и Ириной Шейк.

«Я так взволнована. Это мое первое шоу Victoria's Secret, я не могу в это поверить. Я не могу поверить, что я здесь», — поделилась она своими эмоциями с репортерами.

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Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм, регулярно демонстрирующая поклонникам фигуру в откровенных нарядах, позировала на дефиле в роскошном кружевном боди, длинном прозрачном халате и босоножках на высокой шпильке. Активистка бодипозитива в очередной раз без стеснения показала присутствующим целлюлит и растяжки на теле.

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Датская модель Джозефин Скрайвер впечатлила гостей показа не только фигурой, но и роскошным нарядом с объемными плечами и струяющейся блестящей бахромой. Образ манекенщицы дополнили массивные серьги из аналогичного материала, фирменная небрежная укладка «ангелов» Victoria's Secret и мейкап в нейтральных тонах.

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Румынка Андреа Дьякону — одна из самых популярных моделей в стране. Манекенщица впервые позировала для журнала Vogue, когда ей было 21. В настоящий момент она является лицом люксовых брендов Gucci, Dolce & Gabbana и Belstaff.

Дьякону — вторая румынская модель после Дианы Молдован, которая работает с Victoria’s Secret. В сегодняшнем шоу знаменитость продефилировала в лиловом комплекте нижнего белья, украшенном принтом в виде сияющих звезд.

© Lenta.ru

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол прославилась именно благодаря статусу «ангела». Неудивительно, что именно ей, как одному из главных лиц марки, поручили пройтись перед гостями с крыльями в виде надписи Victoria's Secret в фирменном розовом цвете.

© Lenta.ru

Супермодели выходили на подиум не единожды, удивляя приглашенных яркими образами. Виттория Черетти во второй раз вышла к публике в блестящем лиловом комплекте и портупеей на шее. А на теле звезды красовались массивные крылья в виде пальмовых ветвей, усеянные мелкими блестками.