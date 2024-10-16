Четыре идеи макияжа глаз, которые сочетаются с яркой помадой

Бессмертная классика в макияже — классическая красная помада. При этом такой яркий акцент на губах требует ответственного подхода к остальным моментам в мейкапе, например, алые губы требуют идеального тона кожи, а также тщательно проработанных глаз. О том, какой макияж глаз идеально сочетается с яркими губами, нам рассказала визажист, стилист Елена Рудина.

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Нейтральные тени

Если вы являетесь обладательницей нависшего века, вариант со стрелками вам может не подойти. Наш эксперт рекомендует обратить внимание на тени в нейтральных оттенках. Елена:

«Известно, что цветов в макияже должно быть не больше трех, но девушки упорно выделяют глаза цветными тенями и при этом делают акцент на губах. Это максимально дешевит ваш образ».

Поклонницам красных губ стоит обзавестись палеткой теней с шоколадными или ореховыми оттенками для проработки верхнего века. Как вариант, коричневые тени можно миксовать с золотыми или серебряными, если вы планируете вечерний выход.

Стрелки

Идеальный вариант для макияжа с алыми губами. Вариант стрелок стоит подбирать под тип и форму глаз, а также учитывайте время суток. Елена:

«Днем даже самые идеальные широкие стрелки будут неуместны в комплекте с красными губами. Все же насыщенные акценты в макияже стоит приберечь на вечер».

Если мы говорим о тренда× 2024 года, особой популярностью все еще пользуются матовые финиши на губах. И не забудьте использовать карандаш для губ при работе с таким ярким оттенком.

Одни лишь ресницы

Девушкам, которые всегда в движении и при этом не хотят отказываться от акцентного макияжа, можно рассмотреть вариант с алыми губами и слегка подчеркнутыми ресницами. Как говорит визажист, одной туши и керлера вам будет достаточно, если не хочется заморачиваться с проработкой век в дневное время. Оставлять глаза совсем без макияжа нельзя — губы в алом оттенке будут неестественно выделяться на лице.

Глянец и шиммер

Вечерний вариант с красными губами открывает большее пространство для экспериментов. По словам нашего эксперта, можно добавить блеска как губам, так и глазам. Елена:

«Конечно, с блеском тоже важно не переборщить, но если вы отправляетесь на тематическую вечеринку, смело делайте смоки с мелким шиммером в растушевке, губам также можно придать немного блеска».

Актуальный вариант мейкапа в грядущие новогодние праздники.