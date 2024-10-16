В чем преимущества элайнеров и как выпрямление зубов влияет на черты лица

Когда-то самым популярным инструментом исправления зубов были брекеты. Теперь им на смену пришли элайнеры, которые быстро вытеснили прежних фаворитов с пьедестала. Действительно, подобные конструкции имеют ряд серьезных преимуществ, благодаря чему обрели небывалую актуальность. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у стоматолога-ортодонта Оксаны Мальцевой.

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В чем преимущества элайнеров

Как рассказала врач, элайнеры представляют собой прозрачные съемные конструкции, которые помогают исправить прикус и скорректировать другие патологии. Они отличаются следующими преимуществами:

Незаметны на зубах за счет прозрачного материала;

Благодаря съемной конструкции крайне удобны во время принятия пищи;

Позволяют употреблять любую еду;

Гарантируют привычный способ очищения зубов без дополнительных инструментов;

Обеспечивают визуализацию желаемого результата.

В итоге элайнеры крайне удобны и комфортны для использования большинством людей.

Как выпрямление зубов влияет на черты лица

Внешность человека зависит от самых различных факторов, включая правильность соотношения челюстных дуг, наклонов зубов и так далее, заметила специалист.

«Очевидно, что неправильный прикус опасен не только для здоровья (стирание эмали, развитие заболеваний десен), но и нарушает всю эстетику. Дефекты в данном случае негативно отражаются на внешнем виде человека, начиная от некрасивой формы губ и заканчивая асимметрией», — подчеркнула стоматолог.

Специальные конструкции стоматологического характера могут приводить к определенным изменениям черт лица, разумеется, с учетом индивидуальных особенностей и возраста. Это касается следующих моментов:

Увеличение высоты лица;

Изменение положения губ;

Изменение восприятия таких частей лица, как нос или носогубные складки.

Высота лица

Согласно практическим исследованиям экспертов, брекеты имеют свойство удлинять лицо вертикально. Разумеется, что здесь нужно учитывать такой фактор, как направление роста костей, предупредила врач. По итогам лечения у ортодонта профиль людей с горизонтальным типом роста отличается гармоничностью.

Губы и подбородок (профиль)

В процессе лечения наблюдаются перемены в положении верхних зубов, что в свою очередь соответствующе сказывается на внешности людей, обладающих довольно тонкими губами, сообщила специалист. В результате лицо с указанными особенностями выглядит гораздо привлекательнее. У таких пациентов в итоге больше не западает верхняя губа, которая, в свою очередь, не обнажает выпирающие зубы.

Также положительные изменения наблюдаются и при особенностях подбородка и нижней челюсти, если они занимали заднее положение. После лечения профиль людей с приведенными внешними данными выглядит аккуратно и эстетично.

Нос и носогубные складки

При использовании элайнеров отмечается сокращение выраженности носогубных складок, что можно назвать довольно весомым плюсом. Сам нос не меняет своего размера, однако ощущается пациентом по-другому относительно подбородка и губ, заверила стоматолог.