Криштиану Роналду представил коллаборацию с Jacob & Co.

Криштиану Роналду расширяет свою сферу влияния! Футболист представил совместную коллаборацию с ювелирным брендом Jacob & Co. В новую линейку вошли всего две модели часов, но с особенным смыслом. Они стали отражением самых культовых моментов в его головокружительной карьере спортсмена: Flight of CR7 и Heart of CR7. О тайном значении аксессуара звёздный футболист рассказал в соцсетях.

© globallookpress

В названии моделей зашифрованы инициалы Роналду и номер 7, под которым мы все его знаем на поле. Часы Flight of CR7 представлены в красно-чёрной цветовой гамме из розового золота, а Heart of CR7 — в зелёных оттенках футбольного поля и сделаны из нержавеющей стали. А ещё клиент может выбрать несколько вариаций декора бриллиантами. Вот это понимаем, подарок для истинного фаната!