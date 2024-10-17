За всю жизнь женщина расходует семь литров духов

В России интерес к ароматам остается стабильно высоким, а рынок духов продолжает активно развиваться. В 2024 году наблюдаются новые тенденции в предпочтениях российских покупательниц: популярность классических ароматов соперничает с растущим интересом к нишевым и экологичным брендам. Это показало исследование CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным аналитиков CDEK.Shopping, большинство женщин покупают духи в объеме 100 мл. Чаще всего, даже если девушки покупают несколько флакончиков, все равно за год расходуется именно такое количество. В среднем, как предположили аналитики, за всю жизнь женщины пользуются духами 65 лет. Следовательно, за всю жизнь россиянки расходуют около 7 литров духов.

По данным CDEK.Shopping, средний чек в категории парфюмерия за 2024 год составил 9651 рубль. Следовательно, за всю жизнь женщина тратит на покупку духов 627 321 рублей.

Наиболее высокий спрос на парфюмерию был замечен в августе. Это объясняется тем, что этот месяц является переходным периодом между летом и осенью. Многие покупательницы начинают обновлять свои ароматы, подбирая более теплые и насыщенные композиции, которые лучше подходят для прохладной погоды. К тому же часто туалетную воду выбирают в качестве подарка ко Дню знаний.

Интересно, что самый низкий спрос оказался в мае. Это может объясняться тем, что в этом месяце нет значимых потребительских праздников, которые обычно стимулируют покупки парфюмерии, как это происходит, например, накануне Нового года, Дня святого Валентина или 8 марта.

Самым популярным парфюмерным брендом среди женской аудитории оказался Chanel, его выбрали 9,1% покупательниц. Второе место по востребованности занимает Hugo Boss (3,8%), а третье –– Giorgio Armani с показателем в 3,6%.