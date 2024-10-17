78-летняя актриса в прозрачном комбинезоне снялась для модного бренда

Британская актриса, кавалер ордена Британской империи Шарлотта Рэмплинг в откровенном наряде снялась для модного бренда Saint Laurent. Пост появился на странице креативного директора марки Энтони Ваккарелло в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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78-летняя звезда фильма «Ночной портье» позировала на размещенном кадре, стоя у стены. Так, она примерила черное боди, поверх которого надела прозрачный комбинезон аналогичного цвета и пояс с золотистой пряжкой. В то же время в качестве аксессуара знаменитость выбрала массивные серьги-подвески.

Отмечается, что автором данного снимка стал известный немецкий фотограф Юрген Теллер.

Ранее в октябре 78-летнюю американскую актрису Голди Хоун уличили в пластике в сети со словами «ее лицо изуродовали».