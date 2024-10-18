Косметолог объяснил, как защитить кожу от осенних заморозков

Чтобы защитить кожу от осенних заморозков, необходимо использовать увлажняющие средства, посоветовала косметолог Мадина Байрамукова. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что уходовая косметика должна быть более плотной и питательной. Она порекомендовала выбирать средства с ингредиентами, способными восстанавливать липидный баланс и успокаивать раздражения.

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«Осенью нужно выбирать более плотные, питательные текстуры. Осенью коже нужны ингредиенты, способные интенсивно увлажнять, восстанавливать липидный барьер и успокаивать раздражение», — пояснила косметолог.

По ее словам, в косметические средства должны входить гиалуроновая кислота, увлажняющая и удерживающая влагу в клетках кожи, церамиды, способные восстановить липидный барьер, пантенол, которые окажет противовоспалительное и заживляющее действие. Кроме того, хорошо, если в составе будут присутствовать экстракты алоэ, зеленого чая или центеллы азиатской. Тем временем витамины А, С и Е способны нейтрализовать свободные радикалы и повысить упругость кожи, уточнила Байрамукова.

«При этом осенью стоит избегать косметики, содержащей спирты (этиловый, изопропиловый), SLS (sodium lauryl sulfate), SLES (sodium laureth sulfate), силиконы. Кроме того, в холодное время года стоит отдавать предпочтение средствам без отдушек, так как они менее агрессивны для чувствительной осенней кожи», — заключила специалист.

Байрамукова ранее предупредила, что осенью могут обостриться проблемы с кожей, а именно акне и шелушение. Косметолог подчеркнула, что в холодную погоду кожа становится более чувствительной, начинается раздражение, высыпания и покраснения.