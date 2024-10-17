Виниры: семь мифов о звездном тренде стоматологии

Как хорошо, что появилось множество способов исправить состояние зубов и перестать стесняться улыбаться. Виниры — особые накладки на зубы, которые позволяют сделать привлекательной и эстетичной так называемую линию улыбки. Стоматологи предлагают виниры своим пациентам уже несколько десятилетий, эта технология многократно проверена и опробована, многие публичные люди обязаны своей сияющей улыбкой именно винирам. Но у популярности есть и обратная сторона: масса неточной и недостоверной информации, которая в итоге выливается в своего рода мифы. Разобраться с этими мифами поможет стоматолог-ортопед Вячеслав Минко со стажем работы 15 лет.

Виниры вредны для здоровья зубов?

Никакого вреда здоровью нет, иначе бы этот метод просто не обрел бы такую огромную популярность.

«Сами виниры делаются из керамики, абсолютно не оказывающей никакого воздействия на полость рта. Специальный состав, который позволяет закрепить виниры на зубах, также безопасен», — рассказывает стоматолог.

Если пациент нервничает по этому поводу, нужно не стесняться и озвучить свои опасения врачу. Врач подробно расскажет об особенностях керамики и покажет все необходимые сертификаты.

Виниры могут отвалиться во время еды?

Нет, не могут. Конечно, если вы поставили качественные виниры в клинике с хорошей репутацией.

«Увы, мне встречались пациенты, которые пробовали купить виниры в интернет-магазине и приклеить их самостоятельно. В этом случае, конечно же, они могут отвалиться в любой момент», — говорит Вячеслав.

Виниры способны «заклеить» кариес?

Виниры способны скрыть мелкие недостатки зубов, но не лечат заболевания. А кариес — это именно что заболевание зубов. Прежде, чем думать о красоте, нужно подумать о здоровье. На больные зубы устанавливать виниры нельзя.

Виниры требуют уничтожения зубов?

Нет, ничего никто не уничтожает. Современные виниры последнего поколения требуют минимальной или вообще нулевой обточки (особенно тонкие или «ультратонкие» люминиры).

«Обтачиваются только передние поверхности зубов, и объем снятия эмали зачастую составляет не более 0,3—0,5 мм. Это делает процедуру менее инвазивной, чем представляют многие», — подчеркивает врач.

Настоящие виниры доступны только звездам Голливуда, а у нас такого нет?

То, что предлагают серьезные стоматологические клиники в нашей стране, ничуть не уступает по качеству уровню Голливуда. Это факт. Причем полный пакет услуг вовсе не сопоставим по стоимости с ценой чугунного моста.

Виниры — только для эстетики?

Виниры не только улучшают внешний вид зубов, но и помогают исправить структурные проблемы. Их используют для коррекции трещин, сколов, щелей и даже при незначительных нарушениях прикуса. Они защищают ослабленные зубы от дальнейшего разрушения, а в некоторых случаях могут заменить пломбы на передних зубах.

Виниры недолговечны и их нужно часто менять?

При правильном уходе и профессиональной установке виниры служат 10—15 лет и дольше. Современные материалы (например, керамика или фарфор) устойчивы к пигментации и механическим повреждениям. Регулярные визиты к стоматологу и качественная гигиена полости рта продлевают срок службы виниров и сохраняют их эстетичный вид.