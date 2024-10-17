Стилисты дали подсказки, которые помогут мужчинам приковывать взгляды

Стилисты собрали ключевые тренды с показов парижской и миланской Недель моды и составили пять подсказок для мужчин, как им одеться осенью и зимой, чтобы приковывать к себе взгляды. Модные тенденции публикует «Коммерсант» в четверг, 17 октября.

1. Оверсайз пальто

Такой выбор — привет из 1990-х, когда большие модели в пол были особенно популярны. Сегодня этот придётся тренд как никогда кстати, ведь безразмерный силуэт не выходит из моды уже несколько лет. Пальто можно сделать акцентом образа, надев его с костюмом. Ещё один вариант — расслабленное комбо в сочетании с трениками, худи и кроссовками.

2. Бежевый цвет

Широкие брюки, джемперы, пальто, шарфы — любой из этих предметов в бежевом цвете сделает образ осенним. В контрасте с хмурым небом, ярой листвой и первым снегом образ получится эффектным и запоминающимся.

3. Кожаные брюки

Если раньше такой предмет гардероба был прерогативой байкеров и очень смелых модников, то сегодня их спокойно может носить любой. Кожаные брюки можно сочетать, например, со свитером крупной вязки и объёмным пальто.

4. Трикотаж

Кардиганы, свитеры с глубоким вырезом, жилеты и водолазки — всё это будет беспроигрышным вариантом. Выбирая размер, лучше немного отойти в сторону оверсайза. Фактура трикотажа тоже играет роль — например, крупная вязка в сочетании с джинсами или шерстяными брюками.

5. Панамы

Базовые модели из хлопка, утепленные версии из плюша или меха, а также экспериментальные панамы ярких цветов — можно попробовать всё. Аксессуар можно добавить к сдержанному образу с трикотажем и пальто.

Стилист рассказал, откуда взялись кардиганы и как их правильно носить.