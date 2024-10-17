Алессандру Амбросио засняли в прозрачном платье на вечеринке

Бразильская супермодель и «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио обнажила ягодицы в «голом» платье на вечеринке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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43-летняя Алессандра Амбросио посетила афтепати после бельевого шоу бренда Victoria's Secret в Нью-Йорке. Супермодель появилась на публике в черном прозрачном платье, под которое надела кружевной бюстгальтер и стринги. Знаменитость добавила к образу короткую светлую шубу и босоножки на каблуках. «Ангелу» Victoria's Secret сделали укладку и макияж с черными стрелками и розовыми губами.

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На прошлой неделе Алессандру Амбросио заметили в Лос-Анджелесе, когда она играла со своими друзьями в волейбол на пляже. Папарацци засняли супермодель в бледно-зеленом слитном купальнике. Знаменитость также надела солнцезащитные очки и золотую цепочку. «Ангел» Victoria's Secret собрала волосы в косичку и отказалась от косметики.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Она также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».