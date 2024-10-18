Клава Кока предстала в шикарном черном образе для рекламы

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) в откровенном образе снялась в рекламе отечественного маркетплейса. Данный пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

28-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах выходя из автомобиля в черном наряде. Она надела облегающее мини-платье, украшенное перьями и прозрачные колготки, а также шубу и туфли на массивной платформе и каблуках.

В то же время знаменитость уложила волосы в высокий фактурный пучок с кудрями, нарастила ресницы и сделала макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее в октябре Клава Кока также показала фото в бикини на фоне ночного пляжа.