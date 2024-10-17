Как бороться с выпадением волос

Почему в межсезонье выпадают волосы и как справиться с этой проблемой?

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Межсезонье – тот самый период, когда наш организм ощущает дефицит солнца и витаминов, что негативно сказывается на состоянии волос. Осенью волосы могут стать сухими и ломкими, сечься на концах и даже больше, чем раньше выпадать. Мы теряем волосы ежедневно, независимо от того, какое время года за окном. Из-за нехватки важных микроэлементов физиологический процесс выпадения волос возрастает в несколько раз. Для того, чтобы предотвратить излишнюю потерю волос необходимо подобрать соответствующий уход. О том, какие средства использовать читайте в нашем обзоре.

На прилавках аптек и магазинов представлено огромное количество специальных шампуней, направленных на борьбу с выпадением волос. Действие шампуней в первую очередь направлено на очищение кожи головы. За счет фруктовых энзимов плодового дерева Черимойя и мягких ПАВ в составе шампунь для сухой и чувствительной кожи Skin Harmony бережно очищает кожу головы и волосы. Натуральные эфирные масла розмарина и бей способствуют стимуляции роста волос, а лаванда и кедр обладают успокаивающими и обеззараживающими свойствами. Экстракт крапивы укрепляет волосы и ухаживает за кожей головы.

Есть шампуни, направленные именно на андрогенную алопецию, которые эффективно устранят выпадение волос. Шампунь-активатор с пептидным комплексом и экстрактом красной водоросли HydroBionique борется со старением и атрофией волосяных фолликулов, предотвращая потерю волос. Улучшает микроциркуляцию, стимулирует естественный рост волос, делая их более густыми и блестящими.

Частые стрессы, экологическая обстановка и многие другие факторы могут негативно сказываться на состоянии волос, замедляя их рост. Специалисты LifeCode разработали специальную формулу шампуня, который не только бережно очищает волосы, но и оказывает эффективное воздействие на волосяные фолликулы, усиливая рост волос. Кофеин, входящий в состав шампуня, содержит большое количество антиоксидантов и минералов. Он увеличивает микроциркуляцию крови в коже головы, восполняя дефициты и стимулирует рост волос. Ниацинамид пробуждает «спящие» луковицы, что способствует ускорению роста волос.

Помимо этого, чтобы защитить длину волос нужно включить в комплекс питание. Питательный шампунь для волос Confume Total Hair Shampoo с касторовым маслом содержит комплекс масел, коллаген и протеины питают, смягчают и уменьшают пушистость, делая пряди более послушными. Комплекс растительных протеинов (сои, пшеницы и кукурузы) в очищающем шампуне уплотняет волос изнутри и придаёт дополнительный объём.

К проблеме выпадения волос необходимо подходить комплексно. Можно использовать маски, которые пробуждают спящие волосчнве луковицы, ускоряя рот волос. Маска с экстрактом кайенского перца – это эффективное средство для стимуляции роста волос и их укрепления от корней до кончиков. Экстракт красного перца улучшает кровообращение кожи головы, способствуя активному питанию волосяных луковиц. Маска глубоко воздействует на волосяные фолликулы, за счет выраженного разогревающего (термо) эффекта, доставляя питательные вещества вглубь кожи. Средство от Roslin обладает таким эффектом.

Для поддержания здоровья кожи головы после лета минимум раз в месяц рекомендуется проводить более глубокое очищение. Деликатный пилинг BISOU с AHA и BHA-кислотами отшелушивает отмершие клетки и способствует нормализации работы сальных желез, избавлению от перхоти и зуда, ускорению роста волос, улучшению их внешнего вида и состояния. Входящие в состав средства Витамин Е и сквален эффективно дополняют действие кислот.

Не забываем о длине волос. Маска SoWell Total Repair целенаправленно действует на те участки, которые больше всего повреждены или нуждаются в уходе, снимает статическое электричество, распутывает волосы и обеспечивает им мягкость и блеск. Благодаря высокой концентрации кератина, предотвращает появление секущихся концов, а также выравнивает структуру волос.

Волосам требуется дополнительный уход, а сыворотки — кладезь активных компонентов, направленных на решение тех или иных задач. По сравнению с остальными базовыми средствами, сыворотки имеют концентрированную формулу. Средства против потери волос улучшают кровообращение в коже головы, способствуя переходу корней волос в активную фазу. Сыворотка «Активатор роста» Aravia содержит уникальную комбинацию натурального аргинина с экстрактами гинкго билоба и курильского чая значительно Экстракты родиолы розовой, корня лопуха, листа крапивы и шишек хмеля активируют луковицы, ускоряя рост и укрепляя их.

Сыворотка-концентрат OK Beauty увлажняет волокна и утолщает стержень волоса, не утяжеляет и не оставляет жирного блеска, способствует восстановлению сухих, ломких и тусклых волос, нейтрализует статическое электричество, делает волосы гладкими, послушными и устойчивыми к повреждениям, загрязнениям окружающей среды и термическому воздействию. Высококонцентрированная сыворотка этого же бренда на основе гидролата лаванды и чайного дерева, пептидов, ниацинамида и кофеина предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост. Активная формула комплексно и надолго улучшает состояние кожи головы и активизирует волосяные фолликулы, не провоцируя синдром отмены после завершения использования.

Лосьон против выпадения и стимуляции роста волос Natura Siberica стимулирует микроциркуляцию и уменьшает влияние ферментов, ответственных за функциональные изменения, которые вызывают выпадение волос.

Спрей-активатор для роста волос GROW ACTIVE BOOSTER тонизирует кожу головы, укрепляет структуру скальпа и питает волосяные луковицы, поддерживая их здоровье и повышая густоту волос. Кофеин придает прочность стенкам сосудов, усиливает приток энергии и кислорода к корням, помогая увеличить естественную скорость роста. Ниацинамид стимулирует микроциркуляцию в сосудистом русле, придавая тонус и активизируя рост волос. Фитоэкстракт шалфея с высокой концентрацией витаминов и антиоксидантов, препятствует ослабеванию корней волос и их преждевременному выпадению.

Ультралегкая спрей–сыворотка SoWell 8 Effects питает и реанимирует структуру волоса по всей длине, насыщает и заполняет пустоты волоса, препятствует вымыванию питательных веществ, увлажняет и увеличивает толщину волоса, придает укладке натуральный блеск, уменьшает потерю волос по причине ломкости, защищает от негативных внешних воздействий, термозащита до 220 °C, дисциплинирует волосы.