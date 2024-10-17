Стилист объяснил, как модно носить белую рубашку осенью

Белая рубашка — это базовый элемент гардероба, который идеально подходит для осеннего сезона. Ее универсальность позволяет создавать стильные образы как для офиса, так и для прогулок, для свидания и культурных выходов в свет. Осенью 2024 года стилист Маша Ведерникова со стажем работы 19 лет рекомендует несколько трендовых сочетаний, которые помогут выглядеть современно и элегантно.

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С трикотажным жилетом или свитером

В прохладные дни поверх рубашки можно накинуть жилет или свободный свитер. Популярны модели оверсайз, которые создают расслабленный, уютный образ.

«Комбинируйте с джинсами или прямыми брюками. Подверните рукава рубашки поверх свитера, чтобы придать образу легкую небрежность», — предлагает Маша.

С кожаными элементами

В этом сезоне особенно актуальны кожаные изделия с матовой или блестящей поверхностью. Сочетайте белую рубашку с кожаной юбкой-карандаш, брюками или шортами. В качестве верхней одежды отлично подойдут куртки-бомберы, тренчи или пальто из искусственного меха с длинным ворсом.

С тренчем и пальто

Белая рубашка идеально смотрится надетой под классический бежевый или серый тренч. Такое сочетание создает образ в стиле «городской шик». Выбирайте удлиненные пальто оверсайз для более расслабленного настроения. Завяжите пояс на тренче на спине, чтобы акцентировать внимание на рубашке.

С денимом: джинсы или юбка

Джинсовая одежда всегда остается в моде, а в этом году — особенно! Сочетайте рубашку с джинсами прямого кроя или с длинной джинсовой юбкой. Добавьте кроссовки или ботильоны для удобства.

«Заправляйте рубашку лишь наполовину, чтобы создать стильный акцент», — советует стилист.

С классическими костюмами

Белая рубашка — лучший спутник делового стиля. В этом сезоне в тренде яркие костюмы: оливковые, синие и темно-бордовые оттенки. Для офисного образа подберите обувь на каблуке, а для повседневного — лоферы или слипоны. Придайте образу оригинальности с помощью крупной брошки или шелкового платка.

С прямыми брюками и подтяжками

Неожиданно интересный образ, который подходит смелым женщинам с дерзким характером. Простая белая сорочка и прямые штаны (возможно, даже мужские) в сочетании с подтяжками. Акцент на красные губы и пара массивных украшений — невероятно сексуально. Чтобы больше подчеркнуть образ, выбирайте туфли на шпильке, игра на контрастах всегда выигрышна.