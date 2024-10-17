Большое модное шоу пройдет в ОХТА МОЛЛ в Санкт-Петербурге

26 октября 2024 года в ОХТА МОЛЛ состоится большое модное шоу. На нем покажут свои актуальные коллекции бренды и дизайнеры, представленные в комплексе – Urbantiger, SELA, Elis, и «Иль де Ботэ», а также Alexander Bogdanov, магазин которого готовится к открытию. Вход свободный.

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Событие возрождает традицию больших модных показов для широкой аудитории, которая угасла в Санкт-Петербурге в последние годы сначала в связи с пандемией, а после – по причине масштабной перестройки сферы fashion-ритейла. Сейчас ситуация на рынке стабилизировалась, основные векторы развития стали понятны. Российские бренды активно развиваются, некоторые мировые продолжили работу в стране несмотря ни на что, и модная индустрия переживает ренессанс.

Концепция показа в ОХТА МОЛЛ – синтез высокого искусства и моды. Шоу подчеркнет актуальные тренды сезона и продемонстрирует новшества, которые будут определять моду в ближайшие годы. Ведущим шоу выбран Айван, артист музыкального лейбла «Таврида.АРТ», певец и финалист популярных телевизионных шоу «Голос Дети» и «Голос».

За последний год в ОХТА МОЛЛ открылось сразу несколько знаковых для Санкт-Петербурга магазинов: второй в городе Karl Lagerfeld, любимый горожанами BABOCHKA OUTLET, флагманские SELA и «Иль де Ботэ».

Мероприятие начнется в 14:00. Вход свободный. ОХТА МОЛЛ, Брантовская дорога, 3.