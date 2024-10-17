Как убрать лишнюю жидкость из организма

Находясь даже в маленьком весе, некоторые всегда выглядят опухшими, уставшими и с лишними килограммами. Как так получается? В организме находится лишняя жидкость и никуда не хочет уходить. Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, как избавиться от отеков. Общие рекомендации по уменьшению отеков включают:

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Здоровое питание

«Ограничьте употребление соленой пищи, которая способствует задержке жидкости в организме. Также рекомендуется сократить потребление сахара и обработанных продуктов», — говорит Юлия.

Все это может быть очень желанным вечером, но утром обязательно отразится на внешнем виде.

Поддержание здорового веса

Избыточный вес может также приводить к отекам, что будет отражаться и на здоровье внутренних органов.

«При ожирении очень страдает сердечно-сосудистая система, поскольку лишний вес вызывает высокое давление», — рассказывает эксперт.

Физическая активность

«Регулярные упражнения помогают улучшить кровообращение и уменьшить отеки», — делится Юлия.

Также физическая активность поможет укрепить общее состояние здоровья и вернуться в отличную форму.

Лимфодренажные упражнения

После сна нужно разбудить и вернуть тонус лимфатической системе, запустить метаболизм, активизировать работу кишечника.

«С этим может помочь справиться упражнение "Тараканчик": лягте на спину, поднимите руки и ноги вверх и начните слегка потряхивать ими, длительность упражнения 1 минута», — делится Юлия.

Соблюдение питьевого режима и отказ от вредных привычек

«Пейте достаточное количество воды в течение дня (30 мл на 1 кг веса), но не злоупотребляйте жидкостью перед сном», — акцентирует эксперт.

Алкоголь и курение способствуют обезвоживанию организма и могут вызывать отечность.

Отдых и сон и контроль за артериальным давлением

Достаточное количество сна помогает организму восстанавливаться и справляться с отеками. Ложитесь до 22.00—22.30 и вставайте в одно и тоже время.

«Высокое давление может вызывать сильную опухлость лица и тела, поэтому важно контролировать его уровень», — говорит Юлия.

Иван-чай с мелиссой

«Снимает напряжение, очищает кишечник, обновляет лимфу», — советует Юлия.

Рекомендуется пить на ночь. Активизирует обменные процессы в организме, способствует снижению веса.

Возьмите эти советы на заметку. Если у вас есть проблемы со здоровьем, которые вызывают отеки или другие симптомы, обратитесь к специалисту для получения профессиональной консультации.